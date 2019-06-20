Son Dakika Haberleri: En uzun günde fırsatlarla dolu alışveriş
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En uzun günde fırsatlarla dolu alışveriş

1 saat önce

Optimum AVM 21 Haziran Cuma günü gece 23.00'a kadar ziyaretçilerini konuk edecek.

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Optimum AVM 21 Haziran Cuma günü gece 23.00'a kadar ziyaretçilerini konuk edecek.

Yılın en uzun gündüzü en kısa gecesinin yaşandığı yaz gündönümü olarak bilinen 21 Haziran Cuma gününe özel, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, 22.00 olan kapanış saatini 23.00 olarak değiştirdi.

Yerli ve yabancı birçok markayı tek çatı altında toplayan Optimum'da ziyaretçiler yılın en uzun gününde uzun uzun alışveriş yapabilecekler.

Ziyaretçiler, alışverişin yanı sıra alışveriş merkezinin Seyhan Nehri ve Sabancı Camisi manzarası sunan geniş terasında gece geç saatlere kadar keyifli vakit geçirebilecekler. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:15 Kaynak: İHA
Adana, Güncel
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