En uzun orucun tutulduğu illerden Kırklareli'nde ilk iftar yapıldı - Son Dakika
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En uzun orucun tutulduğu illerden Kırklareli'nde ilk iftar yapıldı

02.04.2022 19:59
En uzun orucun tutulduğu illerden Kırklareli'nde ilk iftar yapıldı

Ramazan ayının ilk gününde en uzun orucun tutulduğu illerden olan Kırklareli'nde, vatandaşlar ilk iftarını yaptı.

Ramazan ayının ilk gününde en uzun orucun tutulduğu illerden olan Kırklareli'nde, vatandaşlar ilk iftarını yaptı.

İlk gün 14 saat 27 dakika oruç tutan vatandaşlar, oruçlarını açtı.

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, AA muhabirine, güneşin açısı, enlem ve boylam gibi etkenler göz önüne alınarak Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanlarınca yapılan hesaplamaya göre Türkiye'de en uzun orucun Kırklareli ve Sinop'ta tutulduğunu söyledi.

Vatandaşların sabırla oruçlarını tuttuklarını belirten Yığman, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Yığman, iftar sonrası vatandaşları teravih namazına davet etti.

Vatandaşlardan Hasan Kılıç ise Kırklarelililer olarak uzun saatler oruç tutmaya alışkın olduklarını söyledi.

Önceki yıllarda daha uzun süre oruç tuttuklarını belirten Kılıç, oruç tutmanın huzur verdiğini dile getirdi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Kırklareli, Aydın, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel En uzun orucun tutulduğu illerden Kırklareli'nde ilk iftar yapıldı - Son Dakika


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