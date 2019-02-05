En Uzun Süreli Açık Kalan Kayak Merkezi Hesarek'i 55 Bin Kişi Ziyaret Etti

BİNGÖL'de 2 yıl önce hizmete açılan, sezonda en uzun süre açık kalan kayak merkezi olma özelliğine sahip Hesarek Kayak Merkezi'ni Aralık ayının başından bu yana 55 bin kişi ziyaret etti.

BİNGÖL'de 2 yıl önce hizmete açılan, sezonda en uzun süre açık kalan kayak merkezi olma özelliğine sahip Hesarek Kayak Merkezi'ni Aralık ayının başından bu yana 55 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısının bu sezon sonunda 150 bini bulması beklenen Hesarek'te, yamaç paraşütçüleri de dikkat çekiyor.



Bingöl- Elazığ karayolu üzerinde bulunan Dikme köyü yakınlarındaki 2 bin 238 rakamlı Hesarek Dağı'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 20 milyon liralık desteğiyle kurulan Hesarek Kayak Merkezi, Türkiye'nin en uzun süre açık kalan tesisi olarak biliniyor. Aralık ve Nisan ayları arasında kayak yapma imkanı bulunan kayak merkezinde, bin 600'er metrelik 5 pist bulunuyor. Tesiste aynı zamanda 35 odalı ve 70 yatak kapasiteli otel de mevcut. Kayak yapmanın keyfini çıkaran ziyaretçiler, kendi aralarında yaptıkları çeşikli etkinliklerle de gönüllerince eğleniyor. Ziyaretçilerin zaman zaman kar üstünde davul zurna eşliğinde halay çektiği de görülüyor. MASTER PLANLA YAPILACAK PİSTLERİMİZ DAHA GÜZEL OLACAK'



Hesarek Kayak Merkezi yetkilisi Sadullah Bozoba, 22 Aralık 2016'de açılan tesisin bu yıl sezona 2018 Aralık ayı başında açıldığını söyledi. Bozoba, şu ana kadar 55 bin dolayında ziyaretçinin geldiğini belirterek, sayının, sezon sonunda 150 bini aşmasını beklediklerini ifade etti. Hesarek için master planı hazırlandığını da anlatan Bozoba, şöyle konuştu:



"Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Muş gibi illerden gelenler oluyor. Bu yıl büyük bir rağbet var. Şu an alanda 6- 7 bin insan var. 5 adet pistimiz, telesiyej ve teleskimiz var. Board için, yamaç paraşütü için gelenler var. Yeni master planı hazırlandı. Bu planla tesiste önemli gelişmeler olacak. Hem Bingöl için, hem de bölgemiz için çok büyük bir proje olacak. Yeni 4 bin 400 metrelik kapalı teleferik kurulacak. Diğer tepede board için yeni pistler kurulacak. Türkiye'de ne kadar board yapan varsa, buraya gelebilir. Çünkü burası diğer tesislere göre daha müsait ve güzel. Kayakçılar 4- 5 kilometre kayarak aşağı gelebiliyorlar. Master planla yapılacak pistlerimiz daha güzel olacak. Bölgede en çok kar alan bölgede kurulmuş tesisimizde yaklaşık 3 metre kar var. Geçen yıl 100 binin üzerinde insan gelmişti, bu yıl 150 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. 70 kişilik otelimizin doluluk durumu yüzde yüz. İstanbul'dan Uludağ'a uzun sürede gidilebilir, ancak İstanbul'dan buraya uçakla 3 saatte ulaşılabiliyor. Herkesi tesisimize bekliyoruz."



YAMAÇ PARAŞÜTÜ SPORCULARINDAN YOĞUN İLGİ



Hesarek Kayak Merkezi, aynı zamanda yamaç paraşütü sporcularının da ilgisini çekiyor. Yamaç paraşütü sporcusu Mustafa Kurt, "Osmaniyeliyim. Bingöl'ü çok seviyorum. Havasıyla, doğasıyla, insanlarıyla, suyuyla çok güzel. Hesarek, bölgenin önemli tesislerindendir. Birçok yerden yamaç paraşütçüleri ve kayakçılar geliyor. Herkesin burayı görmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. - Bingöl

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