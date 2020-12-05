En vakitsiz zamanda hırsızlık yapınca yakalandılar - Son Dakika

En vakitsiz zamanda hırsızlık yapınca yakalandılar

05.12.2020 13:12

En vakitsiz zamanda hırsızlık yapınca yakalandılar Bomboş şehirde hırsızlık için sokağa çıkınca önce emniyetin dronuna, sonra polisin kendisine yakalandılarDÜZCE – Düzce'de hırsızlık için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatleri tercih eden iki şüpheli, bomboş sokaklarda hemen dikkat çekti.

En vakitsiz zamanda hırsızlık yapınca yakalandılar

Bomboş şehirde hırsızlık için sokağa çıkınca önce emniyetin dronuna, sonra polisin kendisine yakalandılar

DÜZCE – Düzce'de hırsızlık için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatleri tercih eden iki şüpheli, bomboş sokaklarda hemen dikkat çekti. Önce emniyetin denetim yapan dronuna takılan şüpheliler, daha sonra polis tarafından yakalandı. Gazetecilerin görüntü almasını istemeyen şüpheliler, "Neden çekiyorsunuz? İlla küfür mü edeyim" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye genelinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Akınlar Mahallesi'nden hırsızlık ihbarı alan ekipler harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, barakadan kalorifer petekleri çalındığını gören mahalle sakinleri hemen polisi aradı. Bomboş sokaklarda hırsızlık yapan şüpheliler hemen takibe alındı.

Bu sırada sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri uçurdukları dronda şahısları fark etti. Bomboş şehirde hemen dikkat çeken iki şüpheli drone ile takibe de alındı. Şüpheliler Aziziye Mahallesi'nde yakalandı. Polis ekiplerinin kimlik sorduğu şahıslar, 'yok' cevabını verdi. TC Kimlik numarasını bilmediklerini ifade eden şüpheliler, sokağa çıkma izni de gösteremeyince gözaltına alındı. Zanlılar kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Abi çekmesinler, neden çekiyorlar. İlla küfür mü edeyim?" diyerek tepki gösterdi.

Hırsızlık şüphelisi 2 şahıs polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

En vakitsiz zamanda hırsızlık yapınca yakalandılar
En vakitsiz zamanda hırsızlık yapınca yakalandılar
En vakitsiz zamanda hırsızlık yapınca yakalandılar
En vakitsiz zamanda hırsızlık yapınca yakalandılar
En vakitsiz zamanda hırsızlık yapınca yakalandılar

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa En vakitsiz zamanda hırsızlık yapınca yakalandılar - Son Dakika


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