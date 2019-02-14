En Yaratıcı Telefon Kılıfı ??
59 dakika önce
İnternette gördüğümüz bir kılıf fikrini hayata geçirdik ve Mate 20 Pro'ya Arnold Schwarzenegger'in Komando filmindeki sahneyi kılıf yaptık : )
İnternette gördüğümüz bir kılıf fikrini hayata geçirdik ve Mate 20 Pro'ya Arnold Schwarzenegger
'in Komando
filmindeki sahneyi kılıf yaptık : )
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:56 Kaynak: Youtube
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