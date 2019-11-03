En yaşlı kadın yüzücünün cenazesi vasiyeti üzerine oğlunun yanına defnedildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, oturduğu dairede ölü bulunan Türkiye'nin en yaşlı kadın yüzücüsü Helga Akıncı'nın (76) cenazesi, vasiyeti üzerine camide düzenlenen cenaze töreninin ardından, 2015 yılında vefat eden yüzücü oğlu Timur Akıncı'nın yanına defnedildi.

Alsancak Talatpaşa Bulvarı'ndaki apartmanda oturan Helga Akıncı'dan üç gün boyunca haber alamayan arkadaşları, 30 Ekim günü polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Akıncı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Helga Akıncı'nın, geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

Son 2 yıldır Türkiye Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda şampiyon olan ve 'Türkiye'nin en yaşlı kadın yüzücüsü' unvanını elinde bulunduran Akıncı, aynı zamanda 2015 yılında İstanbul'da katıldığı bir yarışın ardından hayatını kaybeden milli yüzücü Timur Akıncı'nın annesi. Helga Akıncı'nın cenazesi, vasiyeti gereği İslami kurallara göre yapıldı. Akıncı'nın Müslüman olmamasına rağmen, oğlu Timur Akıncı'nın ve eşi Yüksel Atilla Akıncı'nın bulunduğu mezarın yanına gömülmek istediğini vasiyet etmesi sebebiyle cenaze töreni Alsancak Hocazade Camisi'nde yapıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Akıncı'nın kardeşi Heribert Freitag'ın yanı sıra arkadaşları katıldı. Namazın ardından Akıncı'nın cenazesi, Yeni Buca Mezarlığı'nda oğlunun yanına defnedildi.