En yaşlı nüfusun bulunduğu Sinop'ta en çok kalça kırığı ameliyatı yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık En yaşlı nüfusun bulunduğu Sinop'ta en çok kalça kırığı ameliyatı yapılıyor - Son Dakika

En yaşlı nüfusun bulunduğu Sinop'ta en çok kalça kırığı ameliyatı yapılıyor

6 saat önce

En yaşlı nüfusun bulunduğu Sinop'ta en çok kalça kırığı ameliyatı yapılıyor Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop'ta, en çok kalça kırığı ameliyatı yapılıyor.

En yaşlı nüfusun bulunduğu Sinop'ta en çok kalça kırığı ameliyatı yapılıyor

SİNOP - Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop'ta, en çok kalça kırığı ameliyatı yapılıyor. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Murat Boyraz, kalça kırıklarının kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görüldüğünü belirterek haftada 5 kalça kırığı ameliyatı yaptıklarını söyledi.

Dünya'da 65 yaş üzeri yaşlı nüfus olarak kabul ediliyor. Yaşlanmayla birlikte kemikler de zayıflıyor. Bu da yaşlıların kabusu haline gelebiliyor. TÜİK verilerine göre yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop'ta, ameliyatların başını kalça kırığı çekiyor. Hareket özgürlüğünü yok ediyor, kimi zaman da yatağa bağımlı hale getiriyor. Sinop'ta birçok yaşlı düşme ve kemik erimesine bağlı olarak hastaneye kaldırılıyor. Eskiden başka illere sevk edilen hastalar şimdi Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilebiliyor. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Murat Boyraz, yaşlı insanlarda yaşam beklentisini oldukça aşağı çeken kalça kırıkları hakkında bilgi verdi. Sinop'ta çok sayıda kalça kırığı ameliyatı yaptıklarını belirten Boyraz, "Sinop nüfus olarak Türkiye'nin yaşlı nüfusuna sahip. Bu yüzden kemik erimesine bağlı kalça kırıklarını oldukça çok görüyoruz. ve çok ameliyat gerektiren kırıklar karşılaşıyoruz. Haftada en az 4-5 tane hastamız oluyor. Yani yoğunluğumuz var. 90 yaşın üzerinde 100 yaşın üzerinde hastalarımız oluyor. İmkanlarımız ölçüsünde yoğun bakım ünitemiz, anestezi uzmanlarımız, hemşire hanımlar sayesinde ekip olarak yeterliyiz ve gereken ameliyatları hastanemizde yapabiliyoruz. Hastalarımızı yürütebiliyoruz" dedi.

Önceden bu tür hastaların sevk edildiğini belirten Boyraz, "Yoğun bakım ünite imkanları olmadığı dönemde sevk olma durumumuz oluyordu. Çünkü yaşlı hastalarda risk yüksek olduğu için bu gerekebiliyordu. O yüzden sevk ediyorduk. Ama yıllardır sevk etmiyoruz artık. Bütün imkanlarımız var" diye konuştu.

Kalça kırığı ameliyatı nasıl yapılır?

Ameliyat şekline hastanın yaşına ve sağlık durumuna, kırık tipine göre karar verildiğini ifade eden Boyraz, "Kalça kırığı ameliyatlarının amacı hastayı olabildiğince çabuk mobilize etmektir. Ameliyat için iki yöntemimiz var. Biri protez yöntemi diğeri de çivi yöntemi. Kırığın tipine göre biz ona karar veriyoruz ve gerekirse çivi ameliyatı yapıyoruz, gerekirse protez ameliyatı yapıyoruz" dedi.

Kalça kırıkları kadınlarda erkeklerden daha fazla görüldüğünü ifade eden Dr. Murat Boyraz, "Çünkü kemik erimesi menopoz sonrası dönemde kadınlarda yüksek olduğu için hastalarımızın çoğu kadın. Yani yüzde 80'i diyebilirim. Belden uyuşturarak yapıyoruz biz bu ameliyatları ve o yüzden riskleri de en aza düşürerek yapıyoruz" şeklinde konuştu.

En yaşlı nüfusun bulunduğu Sinop'ta en çok kalça kırığı ameliyatı yapılıyor

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Sinop, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:04 Kaynak: İHA

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