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En yaygın zararlı atık: Sigara izmariti - Son Dakika

En yaygın zararlı atık: Sigara izmariti

03.09.2021 11:03
En yaygın zararlı atık: Sigara izmariti, System.String[]

İngiltere'de yapılan bir araştırma, doğaya atılan en yaygın zararlı atığın sigara izmariti olduğunu ortaya koydu.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, doğaya atılan en yaygın zararlı atığın sigara izmariti olduğunu ortaya koydu. Konuyu değerlendiren TSSD Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Daha yaşanabilir ve iyi bir gezegen için hızla filtresiz hayata geçmeliyiz" dedi.

İngiltere'nin Anglia Ruskin Üniversitesince yapılan araştırma, toprağa ve çimlere atılan sigara izmaritlerinin insan yapımı maddeler içinde çevreyi en fazla kirleten atıklar olduğunu ortaya koydu. Deniz kıyıları ve şehirlerden toplanan çöpün yüzde 30 ila 40'ını, sigara izmaritlerinin oluşturduğunu belirten araştırmacılar, her yıl doğaya yaklaşık 4,5 trilyon izmaritin atıldığını ifade etti.

"GERÇEK, BİLİMSEL BİR BOYUT KAZANDI"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Sigaranın insan sağlığına ve ekonomiye verdiği zararların yanında, doğaya verdiği zararlar da artık bilinen bir gerçek. Söz konusu araştırmayla bu gerçek şimdi bir de bilimsel bir boyut kazandı. İnsan yapısı atıkların yüzde 30-40'ının sigara izmariti olması, durumun vahametinin ne boyutlara geldiği açısından da çarpıcı bir veri" ifadelerini kullandı.

"SİGARANIN OLDUĞU YERDE OT BİTMEZ"

Aynı araştırmada sigara izmaritlerinin bitkilerin gelişimine de olumsuz etki yaptığının tespit edildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Aydın, "Söz konusu araştırmada sigara izmaritlerinin çimenlerde ve yoncalarda büyümeyi yüzde 27-28 oranında, bitki köklerinde ise yüzde 57'ye varan oranlarda olumsuz etkilediği ortaya kondu. Böylece sigaranın insan ve hayvandan başka bitkilerin de gelişiminde olumsuz etkilerinin olduğunu görmüş olduk. Dolayısıyla sigara izmaritlerinin sıkça doğaya atıldığı bölgelerde gerek doğal, gerekse de tarımsal bitki gelişiminin yaşayabileceği sıkıntılar da açığa çıkmış oldu. Buna, büyüklerimizin deyimiyle 'Sigaranın olduğu yerde ot bitmez' de diyebiliriz" diye konuştu.

ORMAN YANGINLARI VE SİGARA

Sigaranın orman yangınlarına etkisi hakkında da açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Aydın, "Geçtiğimiz günlerde başta Marmaris ve Manavgat bölgelerinde yaşanan orman yangınlarının çıkış sebebi olarak ortaya atılan iddialardan biri de yanan sigara izmaritiydi. Bu konu üstünde aslında çok da konuşmaya gerek yok. Ormanlık alanda tam sönmemiş sigara izmaritini doğaya bırakmanın zararlarını artık sağır sultan bile duydu. Bu konuda çalışma yapmak bile bize artık zül geliyor, ancak demek ki bu noktada da kat edecek daha çok yolumuz var" şeklinde konuştu.

"DAHA İYİ BİR GEZEGEN İÇİN FİLTRESİZ HAYAT"

TSSD'nin, kurulduğu 1999 yılından bu yana, başta bilinçlendirme çalışmaları olmak üzere, sigara karşıtı birçok çalışmaya imza attığını hatırlatan Doç. Dr. Aydın, "Biz yola çıktığımızda halen uçaklarda sigara kullanılabiliyordu. Biz bunun önüne geçtik. Dumansız Hava Sahası, kapalı alanlarda sigara yasağı gibi birçok başarılı çalışmaya imza attık. Şimdi de sigara izmaritleriyle ilgili çalışmaları yoğunlaştırıyoruz. Amacımız, 'Sigaranın son molekülü yok oluncaya kadar savaşa devam' mottosuyla, daha iyi ve yaşanabilir bir gezegen için filtresiz hayat" diyerek sözlerini noktaladı.


En yaygın zararlı atık: Sigara izmariti
En yaygın zararlı atık: Sigara izmariti

Mustafa Aydın, England, Sigara, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel En yaygın zararlı atık: Sigara izmariti - Son Dakika


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