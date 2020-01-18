En yeni evlilik ekipmanları görücüye çıktı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En yeni evlilik ekipmanları görücüye çıktı - Son Dakika Ekonomi

En yeni evlilik ekipmanları görücüye çıktı

6 saat önce

Evlilik hazırlıkları yapanlar ve sektör temsilcilerinin buluştuğu Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı İstanbul'da devam ediyor.

En yeni evlilik ekipmanları görücüye çıktı, System.String[]

Evlilik hazırlıkları yapanlar ve sektör temsilcilerinin buluştuğu Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı İstanbul'da devam ediyor. Fuarın en ilgi çeken ürünlerinden biri 80 bin lira değerindeki gelinlik oldu.


2020 yılında yeni konseptlerle çeşitlenen evlilik ekipmanları İstanbul'da gerçekleştirilen fuarda sergilendi. Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen '2020 Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları' fuarı, evlilik hazırlıkları yapanlarla sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Fuarda; gelinlik, damatlık, kına geceleri ve düğün ekipmanları gibi çeşitli ürünler sergilendi. En yeni düğün ekipmanlarının bulunduğu fuarda sergilenen 80 bin lira değerindeki gelinlik yoğun ilgi gördü. Fuarda 2020 yılında satışa sunulacak en yeni gelinlik trendleri de görücüye çıktı.


Sergilenen gelinlikler hakkında açıklama yapan firma yetkilisi Turan Aksoy, "80 bin liralık gelinliğe yoğun ilgi gösteriliyor fakat bunun yanında her bütçeye uygun da gelinlikler fuarda sergileniyor" dedi.


Fuarın en pahalı gelinliğiyle de ilgili bilgi veren Aksoy, "80 bin TL değerinde olan gelinlik 30 kilo ağırlığında. Gelinlik yurt dışından özel olarak getirilen swarovski taşlar ve gerçek incilerle işlendi. 2 buçuk ay çalışılarak yapıldı. Gelinlik ayrıca 2019 yılında evlenen internet fenomeni Selin Ciğerci'ye diktiğimiz gelinliğin aynı modeli" diye konuştu.


2020'nin modası 'Kabarık ve işlemeli' gelinlikler


2020 yılının gelinlik trendleri hakkında da açıklama yapan Aksoy, "2020'de vintage gelinlikler ön plana çıkıyor. Bunun yanında kabarık işlemeli gelinliklerin de 2020 yılında moda olmasını bekliyoruz. Gelinlikler son zamanlarda renklenmeye de başladı. Fuarda evlilik ekipmanlarıyla ilgili A'dan Z'ye her şey bulunuyor. Evlilik hazırlıkları yapan herkesi bu fuara bekliyoruz" sözlerini ifade etti.


120 firmanın en yeni ürünlerini sergileyeceği fuar 19 Ocak'ta sona erecek. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! Su ve süt üzerinden vurdu
Erdoğan'ın katıldığı Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının ilk kaynak töreninde gözler İmamoğlu'nu aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul'la ilgili yaptığı arsa çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt geldi İYİ Parti'nin paneline damga vuran fotoğraf! 3 ismi güldüren detay ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 22:30:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: En yeni evlilik ekipmanları görücüye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]