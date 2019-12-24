En yüksek asgari ücret Lüksemburg'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel En yüksek asgari ücret Lüksemburg'da - Son Dakika

En yüksek asgari ücret Lüksemburg'da

5 saat önce

Avrupa'da 2019 verilerine göre aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg olurken, brüt ücretin 2 bin 71 euro olduğu anlaşıldı.

En yüksek asgari ücret Lüksemburg'da, System.String[]

Avrupa'da 2019 verilerine göre aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg olurken, brüt ücretin 2 bin 71 euro olduğu anlaşıldı. 27 ülkenin yer aldığı araştırmada Türkiye'nin 22'nci sırada yer aldığı kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, asgari ücret ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl asgari ücret ile alakalı basına 15 bin 412 haber yansıdığı tespit edildi. Asgari ücret ile alakalı haber çıkışlarının en çok yılbaşlarında ve yılsonlarında olduğu görülürken, son 1 aydır medyanın da en çok konuştuğu başlıklar arasında yer aldığı görüldü. Asgari ücret pazarlıkları hali hazırda devam ederken, Türkiye'nin yılsonlarındaki en önemli gündem maddesi ise asgari ücrete yapılacak olan zam başlığı oldu. Son yıllarda ekonomide yaşanan daralma ve döviz kurundaki dalgalanmaya karşın Türkiye'deki brüt asgari ücret, euro bazında son 10 yılda yüzde 36 oranında arttı.

TÜRKİYE SONDAN ALTINCI OLDU

Ajans Press'in, Avrupa İstatistik Ofisi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa'da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg oldu. Böylelikle Lüksemburg'daki brüt asgari ücretin 2 bin 71 euro olduğu anlaşıldı. İkinci sırada yer alan ülke ise bin 656 euro ile İrlanda iken, üçüncü sırada bin 636 euro ile Hollanda yer aldı. Listede 27 ülke yer alırken Türkiye'nin sondan 6'ncı sırada yer alması dikkat çekti. Buna karşın en düşük asgari ücretin 211 euro ile Arnavutluk'ta olduğu kaydedildi. Arnavutluk'u, Kuzey Makedonya (282), Bulgaristan (286), Sırbistan (308) ve Karadağ (331) izledi.

(İHA)

Asgari Ücret, Lüksemburg, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
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