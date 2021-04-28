En yüksek çocuk nüfus oranına sahip 2'nci il Şırnak oldu - Son Dakika

En yüksek çocuk nüfus oranına sahip 2'nci il Şırnak oldu

28.04.2021 12:54
En yüksek çocuk nüfus oranına sahip 2'nci il Şırnak oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü 2020 yılı istatistiklerle çocuk bültenini paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü 2020 yılı istatistiklerle çocuk bültenini paylaştı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre 2020 yılsonu itibarıyla Şırnak'ın toplam nüfusu 537 bin 762 iken çocuk nüfusu 230 bin 414 oldu. Türkiye genelinde ise 2020 yılsonu itibarıyla toplam nüfus 83 milyon 614 bin 362 iken bunun 22 milyon 750 bin 657'sini çocuklar oluşturdu. Bu değerlerle Türkiye'de çocuk nüfusu, toplam nüfusun yüzde 27,2'sini oluşturdu. İllerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranı incelendiğinde; 2020 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45,3 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı yüzde 42,8 ile Şırnak ve yüzde 40,9 ile Ağrı izledi. Siirt yüzde 40,4 ile en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 5. il, Batman yüzde 39,5 ile en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 7. il, Mardin ise yüzde 39,4 ile en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 8. il oldu. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu üç il ise sırasıyla yüzde 17,3 ile Tunceli, yüzde 18,1 ile Edirne ve yüzde 18,7 ile Kırklareli oldu.

Şırnak'ta çocuk nüfusu yaş gruplarına göre incelendiğinde, 2020 yılsonu itibarıyla 230 bin 414 olan çocuk nüfusunun yüzde 28,5'i '0-4' yaş grubu, yüzde 28,2'si '5-9', yüzde 27,7'si '10-14' ve yüzde 15,6'sı ise '15-17' yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

2020 yılında Şırnak'ta bulunan 6 koruyucu ailenin yanında bakımı sağlanan çocuk sayısının 11 olduğu görüldü. Türkiye'de bulunan koruyucu aile sayısı 6 bin 481, bu ailelerin yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı ise 7 bin 864 olarak belirlendi. - ŞIRNAK

En yüksek çocuk nüfus oranına sahip 2'nci il Şırnak oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Şırnak, Siirt, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam En yüksek çocuk nüfus oranına sahip 2'nci il Şırnak oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu
Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük         
13:19
12 yaşındaki çocuk hem lise hem de üniversiteden mezun olacak 12 yaşındaki çocuk hem lise hem de üniversiteden mezun olacak         
12:55
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti         
12:14
17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak 17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak         
11:54
Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar         
11:25
Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık         
10:51
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor         
10:36
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu         
10:09
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi         
10:05
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi         
09:47
Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar         
09:29
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 13:42:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: En yüksek çocuk nüfus oranına sahip 2'nci il Şırnak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement