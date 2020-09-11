En yüksek gelir grubunun payı yüzde 46.3 oldu

Türkiye'de en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun 2019 yılında toplam gelirden aldığı pay, bir önceki yıla göre 1.3 puan azalarak yüzde 46.3'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0.1 puan artarak yüzde 6.2'ye yükseldi.

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor. Araştırma sonuçlarına göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0.013 puan düşerek 0.395 olarak tahmin edildi. Toplumun gelirden en fazla pay alan yüzde 20'sinin elde ettiği gelirin en az pay alan yüzde 20'sinin elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı 7.8'den 7.4'e, gelirden en fazla pay alan yüzde 10'unun elde ettiği gelirin en az pay alan yüzde 10'unun elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan P90/P10 oranı ise 13.7'den 13.0'e düştü.Türkiye'de yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri yüzde 16.5 artarak 2019 yılı anket sonuçlarına göre 59 bin 873 lira oldu. Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri bir önceki yıla göre yüzde 17.9 artarak 24 bin 199 liradan 28 bin 522 liraya yükseldi.Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirlerinde en yüksek gelir geçen yıla göre 4 bin 616 lira artarak 37 bin 262 lira ile tek kişilik hanehalklarının oldu. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 32 bin 941 lirayken tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarında bu değer 29 bin 449 oldu.

En düşük yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip hanehalkı tipi ise 22 bin 794 lira ile en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkları oldu. (Grafik)