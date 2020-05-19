En yüksek genç nüfus oranına sahip 2'nci il Şırnak - Son Dakika

En yüksek genç nüfus oranına sahip 2'nci il Şırnak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde genç nüfusa özel olarak hazırlanan 2019 yılı istatistiklerle gençlik bültenini yayımladı.

En yüksek genç nüfus oranına sahip 2'nci il Şırnak, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde genç nüfusa özel olarak hazırlanan 2019 yılı istatistiklerle gençlik bültenini yayımladı. Buna göre genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 23,9 ile Hakkari olurken, ikinci il de yüzde 22,7 ile Şırnak oldu.


TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre, Türkiye nüfusunun yüzde 15,6'sını genç nüfus oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2019 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 955 bin 672 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,6'sını oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek nüfus, yüzde 48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2023 yılında yüzde 14,8, 2030 yılında yüzde 14,0, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1'e düşeceği öngörüldü.


Adrese Dayalı Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2019 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 23,9 ile Hakkari olurken, 2. sırada yüzde 22,7 ile Şırnak, 4.sırada yüzde 22,2 ile Siirt, 10.sırada yüzde 20,2 ile Batman ve 12.sırada yüzde 19,4 ile Mardin yer aldı. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 12,6 ile Muğla, yüzde 12,9 ile Balıkesir ve yüzde 13,2 ile İzmir oldu. Nüfusu 529.615 olan Şırnak'ın nüfusunun yüzde 22,7'si 15-24 yaş grubundaki gençler oluşturdu. Şırnak bu oran ile genç nüfus oranının en yüksek olduğu iller sıralamasında 2. sırada yer aldı. Bu nüfusun yüzde 55,2'sini genç erkek, yüzde 44,8'ini genç kadın nüfus oluşturuyor.


Başka illere üniversite okumaya gidenler


2019 yılında 18-24 yaş grubunda yer alan ve Şırnak'ta ikamet eden 319 genç başka bir ile üniversite okumaya gitti. Bu gençlerin 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içindeki oranı yüzde 0,4 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 0,2 iken genç kadınlarda yüzde 0,6 oldu. İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranı illere göre incelendiğinde, bu oranın en yüksek olduğu ilin yüzde 17,7 ile Burdur olduğu görüldü. Bu ili yüzde 17,5 ile Bayburt ve yüzde 17,0 ile Isparta izledi. İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 0,4 ile Şırnak, yüzde 0,6 ile Şanlıurfa ve yüzde 0,8 ile Diyarbakır oldu. Türkiye'de ise 2019 yılında 18-24 yaş grubunda yer alan 411 bin 818 genç ikamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya gitti. Bu gençlerin 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içindeki oranı yüzde 4,4 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 4,2 iken genç kadınlarda yüzde 4,7 oldu. - ŞIRNAK

Türkiye İstatistik Kurumu, Şırnak, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 12:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel En yüksek genç nüfus oranına sahip 2'nci il Şırnak - Son Dakika

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