En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar Mukayese.com'da!

Çünkü verilen faiz ne kadar yüksek olursa elde edilecek miktar da o kadar fazla olur. Mukayese sitesi ise size en yüksek faizi veren bankaları sunarak daha büyük meblağlar kazanmanıza yardımcı oluyor. Siteye giriş yaptığınızda mevduat faizi hesaplama bölümünden sunulan hizmetten yararlanmanızı sağlıyor.

Mukayese İle Mevduat Hesaplarını İnceleyin

Mukayese.com sitesi bankaların mevduat faiz oranları için ayrı ayrı hizmet veriyor. İçerisinde bulundurduğu hizmetler arasında akla gelebilecek bütün mevduat türleri bulunuyor. Bu mevduat hesaplarından bazıları ise şunlardır:

TL Mevduat

Dolar Mevduat

Sterlin Mevduat

Euro Mevduat

Kur Korumalı Mevduat

Ayrıca site bu mevduatlarla ilgili bilgiler sunarken aynı zamanda otomatik olarak hangi bankadan ne kadar gelir elde edeceğinizi de hesaplıyor. Vadenizi ve yatıracağınız miktarı girdikten sonra hesapla tuşuna basarak bu hizmetten yararlanabilirsiniz.

Kur Korumalı Mevduat

Doların yükselişini önlemek ve Türk lirasını değerli kılmak adına ortaya çıkarılan kur korumalı mevduat hesapları son zamanlarda insanların en fazla yatırım yaptığı alandır. İnsanlar dolara yatırım yapmak yerine garanti olan kur korumalı mevduata yatırım yaparak herhangi bir risk almamış oluyorlar. Mukayese sitesi hangi bankadan daha yüksek faiz alacağınızı göstererek kur korumalı mevduat ile elde edeceğiniz miktarı arttırıyor.

Kur korumalı mevduat hesaplaması yapmak için; https://mukayese.com/kur-korumali-tl-vadeli-mevduat sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Mukayese Sitesi Hizmetleri

Finans alanında yapacağınız karşılaştırmalar için sizlere ücretsiz bir şekilde hizmet veren mukayese sitesi bu anlamda piyasada yer alan en iyi firmalardan biri olarak öne çıkıyor. Mevduat hesaplarının dışında akla gelebilecek her türlü maddi durumlar ile ilgili mukayeselerde bulunuyor. İnsanların bankalara uğramasının en büyük nedeni olan kredilerle ilgili karşılaştırmaları da yine site hizmetleri arasında veriyor.

Mukayese İle Kredi Oranlarını Hesaplayın

Taşıt kredisi, konut kredisi veya bireysel kredi fark etmeksizin bankaların verdikleri kredi faiz oranları Mukayese ile insanlara sunuluyor. Bu sayede çok daha uygun faizlerle kredi çekilmesine yardımcı olunuyor.

Siz de kolayca en düşük faizli kredileri keşfetmek ve kredi hesaplaması yapmak için https://mukayese.com/kredi-hesaplama sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kredi Kartları

Site içerisinde kredi kartları için de karşılaştırma hizmetleri bulunuyor. Özellikle ücretsiz kredi kartı arayanlar için Mukayese istediklerini veriyor.

Kripto Paralar

Günümüz sanal dünyasının en büyük yatırım araçları kripto paralardır. Kripto paralara yatırım yaparken iyi analizler gerekiyor. Bu analizler için Mukayese en doğru bilgileri anlık olarak sizlere sunuyor. Hangi coinin ne zaman yükselişe geçip düştüğünü site üzerinde görebilirsiniz.

Tüm Karşılaştırmalar Mukayese'de

Yukarda belirtilenlerin dışında otomobil, telefon gibi teknolojik aletleri almak istediğinizde de Mukayese yanınızda oluyor. Yapılan karşılaştırmalar sayesinde en uygun fiyattan ürünü almanız sağlanıyor.