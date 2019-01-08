En Yüksek Milletvekili Maaşı Krv'de

Aşağı Saksonya:

Rheinland Pfalz:

Saksonya Anhalt:

Mecklenburg Vorpommern:

Saksonya:

Saarland:

Thüringer:

Bremen:

Berlin:

Hamburg:

EN düşük kazancı olanlar ise 2 bin833 Euro ile Hamburg Eyalet Meclis milletvekilleri. Buna göre KRV milletvekilleri Hamburg milletvekillerinin üç katından daha fazla maaş alıyor. Hamburg Eyalet Meclisi, diğer eyaletlerle arasındaki maaş uçurumunu kapatmak için zam yapma kararı aldı.Meclis, vekillerin maaşını yüzde 30 oranında artırarak 3 bin 800 Euro yapmak ve Berlinli vekillerin düzeyine çekmek istiyor. Berlin Eyalet Meclis milletvekilleri ise ayda 3 bin 840 Euro maaş alıyor.Federal meclis milletvekillerinin maaşı ise 1 Temmuz'da yapılan düzenlemeden sonra 9 bin 780 Euro olarak belirlendi. Federal Meclis milletvekillerine ayrıca seçim bölgelerindeki bürolarının giderini ve bu büroda çalışanların maaşını ödemek için vergiden muaf tutulan 4 bin 340 Euro ek ödeme de yapılıyor. Berlin, Hamburg ve Bremen eyaletlerinde milletvekillerinin meclis oturumları öğle saatlerinden sonra gerçekleşiyor.Böylece üç eyalet meclis milletvekilleri dilerlerse ayrıca başka bir iş de yapabilir.Eyaletlere göre milletvekillerinin en yüksekten en düşüğe maaş sıralaması şöyle:8.981 Euro8.425 Euro8.388 Euro8.183 Euro7.975 Euro7.963 Euro6.973 Euro6.736 Euro6.605 Euro5.967 Euro5.804 Euro5.759 Euro5.623 Euro5.087 Euro3.840 Euro2.833 Euro