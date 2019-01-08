En Yüksek Milletvekili Maaşı Krv'de
1 saat önce
EN düşük kazancı olanlar ise 2 bin833 Euro ile Hamburg Eyalet Meclis milletvekilleri. Buna göre KRV milletvekilleri Hamburg milletvekillerinin üç katından daha fazla maaş alıyor.
EN düşük kazancı olanlar ise 2 bin833 Euro ile Hamburg Eyalet Meclis milletvekilleri. Buna göre KRV milletvekilleri Hamburg milletvekillerinin üç katından daha fazla maaş alıyor. Hamburg Eyalet Meclisi, diğer eyaletlerle arasındaki maaş uçurumunu kapatmak için zam yapma kararı aldı.
Meclis, vekillerin maaşını yüzde 30 oranında artırarak 3 bin 800 Euro yapmak ve Berlinli vekillerin düzeyine çekmek istiyor. Berlin Eyalet Meclis milletvekilleri ise ayda 3 bin 840 Euro maaş alıyor.
Federal meclis milletvekillerinin maaşı ise 1 Temmuz'da yapılan düzenlemeden sonra 9 bin 780 Euro olarak belirlendi. Federal Meclis milletvekillerine ayrıca seçim bölgelerindeki bürolarının giderini ve bu büroda çalışanların maaşını ödemek için vergiden muaf tutulan 4 bin 340 Euro ek ödeme de yapılıyor. Berlin, Hamburg ve Bremen eyaletlerinde milletvekillerinin meclis oturumları öğle saatlerinden sonra gerçekleşiyor.
Böylece üç eyalet meclis milletvekilleri dilerlerse ayrıca başka bir iş de yapabilir.
Eyaletlere göre milletvekillerinin en yüksekten en düşüğe maaş sıralaması şöyle: Kuzey Ren Vestfalya:
8.981 Euro Schleswig Holstein:
8.425 Euro Brandenburg:
8.388 Euro Bavyera:
8.183 Euro Hessen:
7.975 Euro Baden Württemberg:
7.963 EuroAşağı Saksonya:
6.973 EuroRheinland Pfalz:
6.736 EuroSaksonya Anhalt:
6.605 EuroMecklenburg Vorpommern:
5.967 EuroSaksonya:
5.804 EuroSaarland:
5.759 EuroThüringer:
5.623 EuroBremen:
5.087 EuroBerlin:
3.840 EuroHamburg:
2.833 Euro
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:10
Emekliye Yapılan 498 TL'lik Zam, 9 Gün Sonra Hesaplarda Olacak
Son Dakika! Eren Erdem Tekrar Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi
Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı
Son Dakika! İbrahim Kalın'dan Bolton Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Konusundaki Tavrımızı Dile Getirdik