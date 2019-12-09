En yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

En yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,77 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Kasım ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5,25, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,77 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5,07, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,96 oranında yatırımcısına kazandırırken; Euro yüzde 0,82, Amerikan Doları yüzde 0,89, külçe altın yüzde 2,38 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 4,59, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,50 oranında yatırımcısına kazandırırken; Euro yüzde 1,28, Amerikan Doları yüzde 1,34, külçe altın yüzde 2,83 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,80 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,12, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,20 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,74, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,88 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,36 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ DİBS'DE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,23, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,98 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,87 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

(İHA)