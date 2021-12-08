En Yüksek Reytingi Gönül Dağı'nda Gönül Dağı yeni bölümüyle ekranlara geliyor - Son Dakika

AB'de 12.15, ABC1'de 12.68, TOTAL'de 11.86 reytingle üç kategoride de Türk dizileri arasında sezonun en yüksek reytingini alan Gönül Dağı, izleyicinin gözdesi olmaya devam ediyor.

Gönül Dağı'nın 43. Bölümü, 11 Aralık Cumartesi saat 20.00'de TRT 1'de ekranlara geliyor. Ramazan ve Asuman yeniden kavuşabilecek mi? Döndü, Veysel ve Ramazan arasında soğuk rüzgarlar esiyor… Amcaoğulları uçan araba konusunda başarılı olabilecek mi?

Gönül Dağı,bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor. Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtan Gönül Dağı'nın 11 Aralık Cumartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek yeni bölümünde neler olacak:

Ramazan ve Asuman'ın aşkları iyice çıkmaza girmiştir. İkisi için de umutlar iyice tükenmişken beklenmedik biri devreye girer. Ramazan ve Asuman yeniden kavuşabilecek midir?

Yıllar sonra oğluna kavuşan Döndü, Kenan için bir hayır yapmak ister. Cemile'nin bunu Yağmur için sanmasıyla oluşan yanlış anlama, Döndü, Cemile ve Veysel arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecektir?

Uçan arabayı yetiştirmeye çalışan Taner, Veysel ve Ramazan çizimleri yapacak birine ihtiyaç duyarlar. Ramazan'ın Asya'yı getirmesiyle çözülen problemin sonucunda amcaoğulları başarılı olabilecek midir?

Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Ayrıca sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca ve Zümre Meğreli rol alıyor.