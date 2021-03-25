En yüksek riskli il Samsun'da korkutan yoğunluk - Son Dakika

En yüksek riskli il Samsun'da korkutan yoğunluk

25.03.2021 16:54
En yüksek riskli il Samsun'da korkutan yoğunluk, System.String[]

Türkiye'de korona virüs vaka sayısında birinci olan Samsun'da sokaklardaki yoğunluk korkuttu.

Türkiye'de korona virüs vaka sayısında birinci olan Samsun'da sokaklardaki yoğunluk korkuttu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı 13-19 Mart tarihlerini kapsayan son tabloda yüz binde 508,97 vaka sayısı ile üçüncü kez ilk sırada yer alan Samsun, çok yüksek riskli iller arasında başı çekti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ise "İl olarak vaka artış trendimizin zirvesine doğru adım adım ilerlediğimizi ve yoğun bakım doluluğunda yüzde 70'in üzerinde rakamlara doğru tırmandığımızı görüyoruz. Samsun'da halen 17 ilçemizin 12'sinde vaka artışı sürüyor" sözleriyle son durumu özetledi.

Bu dönemde vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve ev ziyaretlerinde bulunmamaları istendi. Tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen şehirdeki hareketlilik bugün de devam etti. Şehirden fiziksel mesafenin aşıldığı kalabalıklar objektiflere yansıdı. Kent merkezindeki insan ve araç yoğunluğu göze çarptı.

Kentte HES kodu uygulamaları yaygınlaştırılsa da vaka seyri 17 ilçenin 12'sinde artmayı sürdürdü. - SAMSUN

En yüksek riskli il Samsun'da korkutan yoğunluk
En yüksek riskli il Samsun'da korkutan yoğunluk

Fahrettin Koca, Türkiye, Samsun, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel En yüksek riskli il Samsun'da korkutan yoğunluk - Son Dakika


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