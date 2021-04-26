En yüksek vaka sayıları İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli'nde - Son Dakika

İLLERE Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası güncellendi. 17- 23 Nisan tarihleri arasında 100 bin nufusta en çok vakanın görüldüğü iller İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nı Twitter hesabından paylaştı. Yurt genelinde pek çok yerde vaka artışları yaşandı. En çok vakanın görüldüğü il 100 bin kişide 854,75 ile İstanbul oldu. Ardından en çok vakanın görüldüğü iller 838,89 ile Çanakkale, 772,20 ile Tekirdağ ve 721,80 ile Kırklareli oldu.

En çok vakanın olduğu İstanbul'da vaka sayısı azaldı. İstanbul'daki vaka sayısı geçen hafta açıklanan haritada 920,57'yken güncel haritada 854,75 olarak ölçüldü. Geçen hafta en yüksek vakanın görüldüğü Çanakkale'de sayı 962,98'den 838,89'a düştü. Tekirdağ'da 747,13 olan vaka sayısı 772,20'ye yükselirken, Kırklareli'nde ise daha önce 830,44 olan sayı 721,80'e düştü. Ankara 'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 534,14'ten 567,88'e yükselirken, İzmir 'de 351,97'den 335.09'a düştü.

100 bin kişide en az vaka sayısının görüldüğü iller 55,04 ile Şırnak ve 95,00 ile Mardin oldu.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,