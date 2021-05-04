EN YÜKSEK VAKA SAYILARI  İSTANBUL, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ, ÇANAKKALE VE KOCAELİ'NDE - Son Dakika

EN YÜKSEK VAKA SAYILARI  İSTANBUL, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ, ÇANAKKALE VE KOCAELİ'NDE

04.05.2021 19:46
EN YÜKSEK VAKA SAYILARI  İSTANBUL, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ, ÇANAKKALE VE KOCAELİ'NDE, System.String[]

İLLERE Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası güncellendi.

İLLERE Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası güncellendi. 24- 30 Nisan arasında 100 bin nufusta en çok vakanın görüldüğü iller İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nı Twitter hesabından paylaştı. En çok vakanın görüldüğü il 100 bin nufusta 532,02 ile İstanbul oldu. Ardından en çok vakanın görüldüğü iller 498,70 ile Kırklareli, 489,89 ile Tekirdağ, 439,11 ile Çanakkale ve 437,65 ile Kocaeli oldu.

VAKA SAYISINDA AZALMAEn çok vakanın olduğu İstanbul'da artırılan tedbirlerle vaka sayısında önemli oranda azalma yaşandı. İstanbul'daki vaka sayısı geçen hafta açıklanan haritada 854,75'ken yeni haritada 532,02 olarak ölçüldü. Geçen haftanın diğer yüksek vaka sayılarına sahip illerinden Çanakkale'de 838,89 olan vaka sayısı 439,11'e, Tekirdağ'da 772,20'den 489,89'a, Kırklareli'nde ise  721,80'den 498,70'e düştü. Ankara'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 567,88'den 361,52'ye, İzmir'de 335,09'dan 223,34'e düştü.

100 bin kişide en az vaka sayısının görüldüğü iller 46,12 ile Şırnak, 70,25 ile Şanlıurfa ve 76,40 ile Mardin oldu.

Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EN YÜKSEK VAKA SAYILARI  İSTANBUL, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ, ÇANAKKALE VE KOCAELİ'NDE - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Basketbol Süper Lig'inde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 104-79 mağlup etti Basketbol Süper Lig'inde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 104-79 mağlup etti Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 336 kişi vefat etti, 28 bin 997 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 336 kişi vefat etti, 28 bin 997 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Sağlık çalışanı maskesiz alışverişe gitti, takmamakta diretince ortaya ilginç görüntüler çıktı Sağlık çalışanı maskesiz alışverişe gitti, takmamakta diretince ortaya ilginç görüntüler çıktı Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kent tehlikede Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kent tehlikede Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı

Son Dakika Haberleri
17:44 Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı
17:33 Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı
17:31 Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler
16:59 Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro!
16:57 Osmaniye'de kısıtlama kurallarını hiçe sayan kalabalığa polis müdahalesi
16:48 Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı
16:42 Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi
16:35 GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı
16:31 Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!
15:58 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu
Mesut Özil, Kızılay aracılığıyla 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı Mesut Özil, Kızılay aracılığıyla 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı         
20:12
Son Dakika: Bakanlık 81 ile gönderdi! Cumartesi günleri yalnızca yaş sebze ve meyve satan pazaryerleri açık olacak Son Dakika: Bakanlık 81 ile gönderdi! Cumartesi günleri yalnızca yaş sebze ve meyve satan pazaryerleri açık olacak         
19:39
8 yıldır kayıp Lütfiye Gündüz'ü kocası mı öldürdü? Müge Anlı'da tüyler ürperten iddia 8 yıldır kayıp Lütfiye Gündüz'ü kocası mı öldürdü? Müge Anlı'da tüyler ürperten iddia         
19:09
Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı         
18:15
Çiftçinin traktör rotası üstünde olduğu için kaydırdığı taş, iki ülke arasındaki sınırı değiştirdi Çiftçinin traktör rotası üstünde olduğu için kaydırdığı taş, iki ülke arasındaki sınırı değiştirdi         
17:53
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist, mahkemede çark etti Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist, mahkemede çark etti         
17:17
Dersim olayları için Dersim olayları için "Katliam" ifadesini kullanan CHP'li vekili kendi partilileri topa tutuyor         
17:11
Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi         
16:43
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi         
15:54
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum         
15:34
Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı         
15:28
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama         
15:05
Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler         
14:42
Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 20:29:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EN YÜKSEK VAKA SAYILARI  İSTANBUL, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ, ÇANAKKALE VE KOCAELİ'NDE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement