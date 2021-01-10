En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip Sinop'ta Vefa Grubu'nun özverili mesaisi sürüyor - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olan Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşların sadece ihtiyaçlarını karşılamıyor, sevinç ve hüzünlerine de ortak oluyor.

Kentteki yaşlı vatandaşları Kovid-19 salgınından korumak amacıyla Valilik bünyesinde oluşturulan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ekipleri, özverili çalışmalarını sürdürüyor.

Nüfusunun yüzde 18'i yaşlılardan oluşan kentte, vatandaşlardan gelen yardım çağrılarına anında karşılık veren ekipler, hemen hemen tüm talepleri yerine getiriyor.

Yardım götürdükleri evlerdeki yaşlılarla sohbet eden ekipler, gelen talepleri karşılamanın yanında onlara moral vermeye de çalışıyor.

"Varımızı yoğumuzu onlar için harcamak istiyoruz"

Vefa Sosyal Destek Grubu çalışını Zuhal Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımlar sırasında zaman zaman çok duygusal anlar da yaşadıklarını söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri olarak zor süreçte yaşlı vatandaşların yanlarında olmaya çalıştıklarını vurgulayan Öz, "Biz onların teker teker hayatlarına dokunuyoruz. Yeri geldiğinde mutlu oluyoruz çünkü onların sevinçlerini görüyoruz. Bazen de çok üzülüyoruz. Onlar için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Varımızı yoğumuzu onlar için harcamak istiyoruz çünkü onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Biz onlara sadece yardım etmiyoruz, sevinç ve hüzünlerine de ortak oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Tuğçe Özcanlı Mendi ise yaşlı vatandaşlara yardımcı olmayı asla bir iş olarak görmediklerini vurguladı.

Bir insanın hayatına dokunmanın önemine işaret eden Mendi, "Gittiğimiz evlerde bizi çocukları gibi görüyorlar. Aramızda ister istemez duygusal bağ kuruluyor. Öyle hayatlar görüyoruz ki bazen gözyaşlarımızı tutamıyoruz. Bu açıdan yardımcı olabilmek, onların gönüllerine girebilmek bizlere mutluluk veriyor." dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Necdet Yaman da Sinop'ta gelen çağrılar üzerine harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince bugüne kadar 13 bin talebin karşılandığını kaydetti.

Yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hizmetini görmeye devam edeceklerini belirten Yaman, ülkenin yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu Sinop'ta yaşlıları korumayı görev bilerek sürdüreceklerini ifade etti.