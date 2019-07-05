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En yüksekteki çöpleri geri dönüştürdüler

1 saat önce

Kokmaya başlayan Everest Dağı'nı temizleme kampanyasıyla birlikte toplanan çöpler, geri dönüştürülüyor.

Kokmaya başlayan Everest Dağı'nı temizleme kampanyasıyla birlikte toplanan çöpler, geri dönüştürülüyor. Dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest, uzun süredir bölgedeki kampçıların bıraktığı çöpler nedeniyle kokmaya başlamıştı. Bir grup gönüllü, uzun soluklu bir kampanya başlatarak dünyanın en zorlu coğrafyalarından birini temizleme kampanyası başlattı ve bugüne kadar 10 ton çöp topladı. Nepal hükumetiyle ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte koordine edilen tarihi temizlikte toplanan çöplerin geri dönüştürülmesine karar verildi. Temizlik kampanyası kapsamında hükumet, her dağcıdan depozito olarak 8 kilo çöp geri getirmeleri şartını koşuyor. Kampanya sayesinde toplanan çöpler ise başkent Katmandu'daki Blue Waste to Value isimli geri dönüşüm tesislerinde birikiyor. Dağlardan toplanan cam şişe artıkları ise Moware Designs adı verilen bir şirketle birlikte yeniden şekil verilerek insanların beğenisine sunuluyor. Moware Designs çalışanlarından Ujen Lepcha, topladıkları ürünün aslında hiçbir kıymetinin olmadığına dikkat çekerek, "Çöpleri dönüştürerek onlara yeniden bir değer kazandırmaya çalışıyoruz" dedi. Blue Waste to Value şirketinin CEO'su Nabin Maharjan, plastikten tekstil ürünlerine kadar birçok çöpü geri dönüştürdüklerini söyledi. Maharjan'a göre geri dönüşüm, bir ürünü en baştan imal etmekten daha ucuza geliyor.
(İHA)
En yüksekteki çöpleri geri dönüştürdüler
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:11 Kaynak: İHA
everest dağı, nepal, Güncel
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