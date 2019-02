En Zengin 400 Amerikalının Serveti 150 Milyon Yetişkininden Fazla

NEW Servet eşitsizliği üzerine yapılan bir çalışmada, 1980'lerin başından bu yana en zengin 400 Amerikalının, ülkedeki mal varlıklarını üçe katladığı belirlendi. California Üniversitesi ekonomisti Gabriel Zucman tarafından hazırlanan Dünyadaki Eşitsizlik Veritabanı raporunda, ABD 'nin üst zengin ile alt kesimleri arasındaki farkın daha da açıldığına işaret edildi.Raporda, ABD nüfusunun yüzde 0,00025'ine tekabül eden en zengin 400 Amerikalının mal varlığının, ülkenin yüzde 60'ına denk gelen en alt kesimindeki 150 milyon yetişkinin servetinden daha fazla olduğu vurgulandı.Rapora göre, söz konusu yüzde 60'lık en alt kesimin ülke servetindeki payı 1987'de yüzde 5,7 iken 2014'te 2,1'e geriledi.Zucman raporunda, zenginlerin mal varlıklarının tespitinde araç, mobilya gibi şahsi eşyalarının sayımı zor olduğu için servetlerine dahil edilmediği not edilerek, ayrıca "Birçoğu varlıklarını offshore vergi barınaklarında gizlediğinden, son on yılda ultra zenginlerin gerçek servetini hesaba katmak daha zor hale geldi." ifadelerine yer verildi.Servetin küçük bir kesimin elinde birikmesinin, alt ve orta sınıf ailelerdeki güvenlik duygusunu aşındırdığı uyarısı yapılan raporda, gücün, zenginliklerini her geçen gün siyaseti etkilemek için kullanan ülkedeki milyarderlerin elinde biriktiğine ve bu kişilerin siyasi dengeyi kendi lehlerine değiştirdiklerine vurgu yapıldı.