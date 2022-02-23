En zengin 63 Fransız'a ait şirketler, ülke nüfusunun yarısı kadar karbon salımı yapıyor - Son Dakika
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En zengin 63 Fransız'a ait şirketler, ülke nüfusunun yarısı kadar karbon salımı yapıyor

23.02.2022 13:57
En zengin 63 Fransız'a ait şirketler, ülke nüfusunun yarısı kadar karbon salımı yapıyor

Fransa'nın en zengin 63 milyarderine ait şirketlerin, ülke nüfusunun yarısı kadar karbon salımı yaptığı ortaya çıktı.

Fransa'nın en zengin 63 milyarderine ait şirketlerin, ülke nüfusunun yarısı kadar karbon salımı yaptığı ortaya çıktı.

Oxfam ve Greenpeace sivil toplum kuruluşlarının Fransa ofislerince hazırlanan raporda, en zengin 63 Fransız'ın sahip oldukları şirketlerin sera gazı salımları hesaplandı.

Raporda, bu milyarderlerin şirketlerinin gezegene yılda 152 milyon ton karbondioksit salımı yaptığı, bu miktarın Fransa nüfusunun yarısının saldığı karbondioksite eşit olduğu kaydedildi.

Danimarka, Finlandiya ve İsveç'in toplamından fazla karbon salımı

63 milyarderin karbon salımının Danimarka, Finlandiya ve İsveç'in toplam karbon salımlarından fazla olduğu kaydedilen raporda, bu kişilerin aynı zamanda Kovid-19 salgını başladığında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un duyurduğu endüstriyel toparlanma politikalarından en fazla yararlananlar olduğu vurgulandı.

Raporda, Nisan 2020'de en büyük Fransız şirketlerine devletin hazinesinden 20 milyar avro ödendiği, aynı yıl haziran ayında otomobil sektörüne 8 milyar, havacılık sektörüne 15 milyar avro aktarıldığı ifade edildi.

Fransız devletince Eylül 2020 kurtarma planıyla ülkedeki şirketlere 100 milyar avro kaynak aktarıldığı ancak buna "Paris İklim Anlaşmasıyla küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmaya yönelik tedbirlere uyma şartı konulmadığı" belirtilen raporda, Fransa Yüksek İklim Konseyi'nin aktarılan kaynakların yüzde 70'inin sera gazı salımlarındaki artışta kayda değer bir etkisi olduğu değerlendirmesi paylaşıldı.

Raporda, devletin katkısıyla Fransız milyarderlerin servetinin son 1,5 yılda, önceki 10 yıldan daha hızlı arttığı vurgulandı.

Salgının başından bu yana servetlerini 2 katına çıkaran en zengin 5 Fransız'ın mal varlığının ülkenin nüfusunun en yoksul yüzde 40'ının servetine eşit olduğuna işaret edildi.

3 zengin, nüfusun yüzde 23,4'ü kadar karbon salımı yapıyor

Raporda, Auchan market zincirinin sahibi Gerard Mulliez'in finansal varlıklarının karbon ayak izinin, ortalama bir Fransız hanesinin 3 milyon katı olduğu vurgulandı.

Mulliez, deniz taşımacılığı şirketi CMA-CGM'nin en büyük ortağı Rodolphe Saade ve süt ürünleri şirketi Lactalis'in sahibi Emmanuel Besnier'in firmalarının, Fransa nüfusunun yüzde 23,4'ü kadar karbon salımı yaptığının altı çizildi.

Raporda, adil bir ekolojik dönüşüm için yükün en az kirleten tüketicilerden alınıp, en fazla kirleten ve üretim araçlarını dönüştürme olanakları olan en zengin üreticilere yüklenmesi gerektiği tavsiye edildi.

Ayrıca raporda, Paris İklim Anlaşmasına uymayan şirketlere, temettü vergisi ve iklim refah vergisi uygulanması gerektiği vurgulandı.

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Togo Cumhuriyeti, Emmanuel Macron, Fransa, Karbon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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