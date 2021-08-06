En zengin video oyun karakterleri listesi açıklandı! - Son Dakika
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En zengin video oyun karakterleri listesi açıklandı!

En zengin video oyun karakterleri listesi açıklandı!

06.08.2021 15:04

Yeni bir rapor, Tomb Raider'dan Lara Croft ve GTA 5'ten Franklin ve Michael'ın listesinin başında yer aldığı oyun dünyasının en zengin karakterlerini ortaya çıkardı.

Bir kumarhane inceleme sitesi, GTA 5, Tomb Raider ve Red Dead Redemption 2'de yer alan kahramanlar ve kötüler arasında gerçekleştirdiği istatistiksel verilerle, en zengin video oyun karakterlerini listeledi.

Kumarhane inceleme sitesi raporu,oyundaki zengin karakterlerin kim olduğunu "gelirleri, hane halkı, silahları ve ulaşımları"na göre tahmin ediyor. Listesin ilk sırasında Tomb Raider'ın ana karakteri Lara Corft yer alıyor. Croft, 706 milyon sterlinle zirvede yer bulunurken, bu kazancın yalnızca hazine avları nedeniyle değil, aynı zamanda zengin bir aileden gelmesi sebebiyle sahip olduğu belirtiliyor.

Listesinin ikinci sırasında GTA 5'ten Michael De Santa var. Santa'nın 43,5 milyon sterlin değerinde olduğu tahmin ediliyor ve parasının büyük kısmının gerçekleştirdiği soygunlardan geldiği tahmin ediliyor.

Üçüncü sırada, bankada 35,8 milyon sterlinlik bir parasıyla GTA 5'ten Franklin Clifton yer alıyor. Rapora göre yine parasının büyük bir çoğunluğunun soygunlardan geldiği belirtiliyor. Sekiz karakterden oluşan tam liste aşağıdaki gibidir:

EN ZENGİN VİDEO OYUNU KARAKTERLERİ

  • Lara Croft (Tomb Raider) -706.179.856 sterlin
  • Michael De Santa (Grand Theft Auto V) - 43.579.862 sterlin
  • Franklin Clifton (Grand Theft Auto V) - 35.875.993 sterlin
  • Trevor Phillips (Grand Theft Auto V) - 30.794.648 sterlin
  • Bella Goth (Simler) - 497.064 sterlin
  • Nathan Drake (Keşfedilmemiş) - 261.966 sterlin
  • Katı Yılan (Metal Dişli Katı) - 220.094 sterlin
  • Arthur Morgan (Red Dead Redemption) - 216.592 sterlin
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