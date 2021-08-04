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En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı - Son Dakika

En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı

04.08.2021 13:32

Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyatları çeyrek finalinde Güney Kore'ye elenince üzüntüden yıkıldı. Yere yığılan sporcularımız teselli edilemedi. En çok dağılan ise kaptan Eda Erdem oldu. Eda, gözyaşları içinde verdiği röportajda konuşmakta zorluk çekti. Eda'nın üzüntüsü tüm Türkiye'yi derinden sarstı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenildi. Kaptan Eda Erdem ise duyguyu en yoğun yaşayan isimdi. Eda, röportajını verirken konuşmakta güçlük çekti. Eda'nın durmayan gözyaşları Türkiye'yi de derinden etkiledi.

Hayatının en zor röportajı! Ağlamaktan bitap düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı

"KAÇIRDIĞIMIZ ŞEY ÇOK BÜYÜK"

Eda, maçın ardından "Duygularımı tarif edecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok üzgünüm. Kaçırdığımız şey çok büyük. Sahada mücadele yoktu diyemeyeceğim ama tie break'i bir türlü oynayamadık. İlk 4 gerçekten olabilirdi. Kore'yi tebrik ediyorum. Çok çok üzgünüz." dedi.

Hayatının en zor röportajı! Ağlamaktan bitap düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı
En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı

Güney Kore, voleybol, Türkiye, Kore, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı - Son Dakika Spor


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