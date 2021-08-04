En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenildi. Kaptan Eda Erdem ise duyguyu en yoğun yaşayan isimdi. Eda, röportajını verirken konuşmakta güçlük çekti. Eda'nın durmayan gözyaşları Türkiye'yi de derinden etkiledi.

"KAÇIRDIĞIMIZ ŞEY ÇOK BÜYÜK"

Eda, maçın ardından "Duygularımı tarif edecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok üzgünüm. Kaçırdığımız şey çok büyük. Sahada mücadele yoktu diyemeyeceğim ama tie break'i bir türlü oynayamadık. İlk 4 gerçekten olabilirdi. Kore'yi tebrik ediyorum. Çok çok üzgünüz." dedi.