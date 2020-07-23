'En zorlu macera yarışı' için başvuru zamanı

Dünyanın en zorlu macera yarışı olarak değerlendirilen Red Bull X-Alps'in 10'uncu yılı için başvuru süreci başladı.

İki senede bir macera tutkunlarını Alp Dağları'nda buluşturan Red Bull X-Alps'in, 2021'de düzenlenecek 10'uncu yılı için başvuru süreci başladı. Sporcuların hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendilerini zorladıkları, dünyanın en zorlu macera yarışına katılmak isteyenler 31 Ağustos 2020 tarihine kadar başvurularını yaparak Alp Dağları'nda yaklaşık 1000 kilometreyi kat etmeye çalışacak sporcuların arasına girmeye çalışacak.