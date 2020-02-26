ENABİRDER hizmet ofisi Marmaris'te hizmete girdi - Son Dakika

Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER), hizmet ofisi Marmaris Belediyesi Kültür merkezi binasında açıldı.



Engelli ve Aileleri Birliği Derneği, Belediye Kültür Merkezi'ndeki ofislerinin resmi açılışını gerçekleştirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş ve Hakan Köksal, Başkan Vekili Ummuhan Kabaçam, İlçe Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Niyazi Taşkıran, Muğla İş Kur Müdürü İlyas Sarıyerli ve Marmaris'in önde gelen isimleri katıldı.



Kurdele kesme töreni öncesi kürsüde konuşma yapan ENABİRDER Başkanı Tulgay Hasar, "Artık engelleri engel değil engelsiz ve güzel günleri Marmaris'e kazandırmak gibi zor ve bir o kadar da güzel bir göreve talip olduk. Engelli ve Aileleri Birliği Derneğimiz Engelli ve Ailelerinin sesi olacaktır. Bizim Dernek anlayışımızda hiçbir Engelli birey ve Engelli Ailesi ötelenmeyecek, dışlanmayacaktır. Engellimiz nerede biz ENABİRDER olarak her zaman Engelli ve Ailelerimizin yanında olacağız" dedi.



Konuşma sonrası derneğe katkıda bulunanlara plaket hediye edildi. Ardından Başkan yardımcıları ve İş Kur Muğla İl Müdürü İlyas Sarıyerli ve ENABİRDER Başkanı Tulgay Hasar alkışlarla kurdele keserek derneği hizmete açtı.



Açılış sonrası minik çocuklar katılımcılara mini konser verdi. - MUĞLA