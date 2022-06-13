Enag'ın Kurucusu Prof. Dr. Ulusoy'a Bu Kez Görev Yaptığı Üniversite Soruşturma Açtı: "Kesinlikle Savunma Vermeyeceğim" - Son Dakika
Üye Girişi

Enag'ın Kurucusu Prof. Dr. Ulusoy'a Bu Kez Görev Yaptığı Üniversite Soruşturma Açtı: "Kesinlikle Savunma Vermeyeceğim"

13.06.2022 15:33
Enag'ın Kurucusu Prof. Dr. Ulusoy'a Bu Kez Görev Yaptığı Üniversite Soruşturma Açtı: "Kesinlikle Savunma Vermeyeceğim"

Enflasyon Araştırmaları Grubu’nun (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, görev yaptığı Yeditepe Üniversitesi’nin kendisi hakkında açtığı disiplin soruşturması için, “Yeditepe Üniversitesi ayrı, onu yönetenler ayrı. Sorun, üniversiteyi yönetenler. Kesinlikle savunma vermeyeceğim. Üniversite yönetimine ‘Yaptığınız iş yanlış, soruşturma da akıl dışı, izlenmesi gereken yol bu değil’ dedim. Ankara’nın baskısı olduğu kanaatindeyim” dedi.

ESRA ALUS

Enflasyon Araştırmaları Grubu'nun (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, görev yaptığı Yeditepe Üniversitesi'nin kendisi hakkında açtığı disiplin soruşturması için, "Yeditepe Üniversitesi ayrı, onu yönetenler ayrı. Sorun, üniversiteyi yönetenler. Kesinlikle savunma vermeyeceğim. Üniversite yönetimine 'Yaptığınız iş yanlış, soruşturma da akıl dışı, izlenmesi gereken yol bu değil' dedim. Ankara'nın baskısı olduğu kanaatindeyim" dedi.

ENAG'ın kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy hakkında, görev yaptığı Yeditepe Üniversitesi yönetimince, izinsiz röportaj verdiği ve kurumun bina ve kaynaklarını izinsiz ve amacına aykırı kullandığı iddiasıyla soruşturma açıldı. Soruşturmayla ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuşan Prof. Dr. Ulusoy, şunları söyledi:

"KESİNLİKLE SAVUNMA VERMEYECEĞİM: Yeditepe Üniversitesi ayrı, onu yönetenler ayrı. Sorun, üniversiteyi yönetenler. Kesinlikle savunma vermeyeceğim. Üniversite yönetimine 'Yaptığınız iş yanlış, soruşturma da akıl dışı, izlenmesi gereken yol bu değil' dedim. Disiplin soruşturmasının barkodlu olması ve YÖK sistemine girmesi gerektiğini üniversite yönetimine ilettim. Ancak onlar üç kez soruşturma açmayı denediler. Her yönüyle mesnetsiz bu soruşturmayı sonunda açtılar.

ANKARA'NIN BASKISI OLDUĞU KANAATİNDEYİM: Hukuk Fakültesi Dekanı üzerinden işlemi yürütüyorlar. Üç hocayı koymuşlar karşıma, mahkemeye çıkarılmış suçlu gibi savunma yapmamı istiyorlar. Yeditepe Üniversitesi tarafından açılan soruşturmada kesin hüküm veren ifadeler var. Bana gönderilen soruşturma kağıdında kullanılan dil, Meclis'te hazırlık aşamasında olan ve ağır sansür uygulamaları içeren sosyal medya yasasının diline benziyor. Yanlış ve yanıltıcı bilgi vermek, gerçeğe aykırı algı oluşturmak gibi hükümler var. Ankara'nın baskısı olduğu kanaatindeyim."

ENAG, mayıs ayında yıllık enflasyonu yüzde 160 olarak hesaplamıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise yıllık enflasyon yüzde 73,5 düzeyinde.

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Yeditepe Üniversitesi, ulusoy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enag'ın Kurucusu Prof. Dr. Ulusoy'a Bu Kez Görev Yaptığı Üniversite Soruşturma Açtı: 'Kesinlikle Savunma Vermeyeceğim' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:57:52. #1.11#
SON DAKİKA: Enag'ın Kurucusu Prof. Dr. Ulusoy'a Bu Kez Görev Yaptığı Üniversite Soruşturma Açtı: "Kesinlikle Savunma Vermeyeceğim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement