Enag'ın Kurucusu Prof. Dr. Ulusoy'a Bu Kez Görev Yaptığı Üniversite Soruşturma Açtı: "Kesinlikle Savunma Vermeyeceğim"

ESRA ALUS

Enflasyon Araştırmaları Grubu'nun (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, görev yaptığı Yeditepe Üniversitesi'nin kendisi hakkında açtığı disiplin soruşturması için, "Yeditepe Üniversitesi ayrı, onu yönetenler ayrı. Sorun, üniversiteyi yönetenler. Kesinlikle savunma vermeyeceğim. Üniversite yönetimine 'Yaptığınız iş yanlış, soruşturma da akıl dışı, izlenmesi gereken yol bu değil' dedim. Ankara'nın baskısı olduğu kanaatindeyim" dedi.

ENAG'ın kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy hakkında, görev yaptığı Yeditepe Üniversitesi yönetimince, izinsiz röportaj verdiği ve kurumun bina ve kaynaklarını izinsiz ve amacına aykırı kullandığı iddiasıyla soruşturma açıldı. Soruşturmayla ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuşan Prof. Dr. Ulusoy, şunları söyledi:

"KESİNLİKLE SAVUNMA VERMEYECEĞİM: Yeditepe Üniversitesi ayrı, onu yönetenler ayrı. Sorun, üniversiteyi yönetenler. Kesinlikle savunma vermeyeceğim. Üniversite yönetimine 'Yaptığınız iş yanlış, soruşturma da akıl dışı, izlenmesi gereken yol bu değil' dedim. Disiplin soruşturmasının barkodlu olması ve YÖK sistemine girmesi gerektiğini üniversite yönetimine ilettim. Ancak onlar üç kez soruşturma açmayı denediler. Her yönüyle mesnetsiz bu soruşturmayı sonunda açtılar.

ANKARA'NIN BASKISI OLDUĞU KANAATİNDEYİM: Hukuk Fakültesi Dekanı üzerinden işlemi yürütüyorlar. Üç hocayı koymuşlar karşıma, mahkemeye çıkarılmış suçlu gibi savunma yapmamı istiyorlar. Yeditepe Üniversitesi tarafından açılan soruşturmada kesin hüküm veren ifadeler var. Bana gönderilen soruşturma kağıdında kullanılan dil, Meclis'te hazırlık aşamasında olan ve ağır sansür uygulamaları içeren sosyal medya yasasının diline benziyor. Yanlış ve yanıltıcı bilgi vermek, gerçeğe aykırı algı oluşturmak gibi hükümler var. Ankara'nın baskısı olduğu kanaatindeyim."

ENAG, mayıs ayında yıllık enflasyonu yüzde 160 olarak hesaplamıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise yıllık enflasyon yüzde 73,5 düzeyinde.