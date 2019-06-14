"Enaniyetini bırak da gir içeri"

Felsefede ve Kur'an'da "insanın yalnız kendisiyle ilgilenmesi, herkesi ve her şeyi kendi çıkarı için kullanma isteği (egoizm)" ve "kendini üstün görme, kendini her şeyin amacı olarak kabul etme eğilimi (egosantrizm)" anlamında yer alan"ENANİYET" kavramını temel alan sergi, sanatçının çeşitli resim ve enstalasyon eserlerini bir araya topluyor. Çalışmalarında "Günümüzün ENANİYET ZİNCİRİ nedir?" sorusuna cevap arayan Şahin, şunları söylüyor:

" Kavramlar, doğrular, amaçlar öylesine karışmış ki, insan iç muhasebesini neye göre yapacağını bile şaşırmış durumda. Günümüzde her şeyi bilmek zorunluluğu dayatılıyor. Bilmezsen öteki olmaktan, dışlanmaktan endişe ediliyor. Elbetteki ENA=BEN fikri çağlar boyunca vardı. Büyük usta Mimar Sinan'ın Edirne'de yaptığı Selimiye Camii'nin avluya giriş kapısında, tepeden neredeyse kapının yarısına kadar sarkan, sağ ve sol yana açılan kalın zincirleridir insanı egosuyla yüzleşmeye çağıran. Bu zincirin böyle salınmasının sebebi insanların içeriye eğilerek zincirin altından geçmesini sağlamaktı. Böylelikle camiye giren müminler (padişah dahil her kim olursa olsun) enaniyet ve benliklerini kapının dışında bırakırlar ve namazlarını bu tür duygulardan arınmış bir biçimde yani huşu ile kılarlardı. Ancak günümüzde ve giderek, ENANİYET=BENMERKEZCİLİK ile kişisel auramız dışındaki hiçbir şeyi görmez, umursamaz, değer vermez ve hatta sonsuz kullanılabilir, yok sayılabilir kılmaktayız. Ben de sergime değer verip gelen sanat dostlarının içeride anlattığım insan hikayelerini berrak bir zihinle, sıcak bir kalple duyumsamalarını arzu ediyorum".

Eserlerinde toplumdaki dezavantajlı bireylerin uğradığı haksızlıklara ve çaresizlik çığlıklarına aracılık etmeyi hedefleyen Heyecan Şahin, kadın sorunlarının yanı sıra ülkemizin acı bir gerçeği olan mevsimlik tarım işçisi çocuklara odaklanıyor. Bu amaçla, sergiden elde edilecek gelir, mevsimlik tarım işçisi çocukların resimle kendini ifade etmelerini sağlamak, eğitimlerine destek sağlamak, ilgili kurumların dikkatini esnek eğitim modeli çözüm arayışına çekmek, kalbinde iyilik olan insanlara bir başka yol daha açmak amacıyla kullanılacak.