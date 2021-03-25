encazip.com 2020 elektrik piyasası rakamlarını yayımladı

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi encazip.com, 2020'de serbest elektrik tüketici sayısında rekor artış yaşanırken, elektrik tedarik maliyetlerinde aylık dönemdeki fiyatlandırma farklarının oldukça değişken olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Aralık 2019'da elektrik enerjisini serbest elektrik tedarikçilerinden tedarik eden toplam tüketici sayısı 322 bin 558 iken, Aralık 2020'de bu sayının yüzde 315 artışla 1 milyon 15 bin 837'ye yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan elektrik enerjisinin maliyetini belirleyen elektrik piyasa takas fiyatı ortalaması Nisan 2020'de kilovatsaat birim başına 0,18 lirayla 2017 yılı maliyet ortalamalarına yaklaştı. Maliyetlerdeki düşüşün sebebi ise salgının başladığı bu ayda elektrik talebinin ve petrol fiyatlarının düşüşü olarak öne çıktı.

Elektrik enerji tedarikinin bir diğer maliyet kalemi olan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) birim bedeli kilovatsaat başına 0,05 lirayla geçen yıl ocakta en düşük seviyedeyken, geçen yıl nisanda 0,23 lirayla en yüksek seviyeyi gördü.

Elektrik zamları enflasyon oranının altında kaldı

Enflasyon oranının altında kalan elektrik zamları, 2020'de ticarethanede ve meskenlerde yüzde 5,8, sanayide ise yüzde 5,7 olarak gerçekleşti. Ticarethane tüketicileri 2020 Ocak ayında ortalama 0,94 liradan elektrik kullanırken, bu ortalama yıl sonunda 0,99 lira oldu. Geçen yıl ocakta ortalama 0,78 liradan elektrik tüketen sanayi kullanıcıları de yılın sonunda 0,83 liradan elektrik tüketti.

Evlerde ise Ocak 2020'de ortalama 0,71 lira olan elektrik birim fiyatı, yıl sonunda 0,75 liraya yükseldi.

Yine şirketin derlediği bilgilere göre, geçen sene yıllık toplam elektrik tüketimi, 2019'a göre toplam yüzde 1,7 artışla 233 milyon 437 bin 48 megavatsaat olarak gerçekleşti. Ayrıca 2019'da yüzde 41,1 olan sanayi tüketimi toplam elektrik tüketimi içinde yaklaşık yüzde 40'lık bir orana sahip oldu. Bu durum sanayi üretiminde düşüşün bir göstergesi olarak yorumlandı.

Öte yandan 2020'de en az elektrik tüketilen ay mayıs, en çok elektrik tüketimi yapılan ay ağustos oldu. Aynı dönemde en çok elektrik tüketen şehir İstanbul olurken, İstanbul'u sırasıyla İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli takip etti.

-Serbest tüketiciler yüzde 32 tasarruf etti

Açıklamada görüşlerine yer verilen encazip.com'un kurucusu Çağada Kırım, elektrik tedarikçisi değiştiren tüketicilerin geçen yıl tasarruf oranlarının yüzde 17'den 32'ye ulaştığını belirtti.

Kırım, elektrik tedarikçisi değiştirmenin 2021'de tüketicilerin en önemli tasarruf gündemlerinden biri olacağına dikkati çekerek, "Serbest tüketici limitinin aylık 80 liraya düşürülmesiyle birlikte yaklaşık 4 milyon abone daha serbest tüketici niteliğine kavuştu. Böylece, Türkiye genelinde elektrik tedarikçisi değiştirme hakkını elde etmiş tüketici sayısı 25 milyona çıktı. 2021 yılı içinde özellikle de ev elektrik tarifelerinin artış göstermesiyle çok daha fazla kişi tedarikçi değiştirecek ve ulusal tarife zamlarından etkilenmeyecek." ifadelerini kullandı.