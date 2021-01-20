Encazip.com: 25 milyon serbest tüketici elektriği daha ucuza kullanabilecek - Son Dakika

Encazip.com: 25 milyon serbest tüketici elektriği daha ucuza kullanabilecek

20.01.2021 14:55
Encazip.com: 25 milyon serbest tüketici elektriği daha ucuza kullanabilecek, System.String[]

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi Encazip.com, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) serbest tüketici limitlerini düşürülmesinin ardından 25 milyon serbest tüketicinin elektriği daha ucuza kullanabileceğini bildirdi.

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi Encazip.com, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) serbest tüketici limitlerini düşürülmesinin ardından 25 milyon serbest tüketicinin elektriği daha ucuza kullanabileceğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EPDK 2003'ten beri kademeli olarak düşürülen serbest tüketici limitlerini 2021 için 1200 kilovatsaat (kWh) olarak belirledi ve böylece 25 milyonun üzerinde tüketici tedarikçi değiştirme özgürlüğünü elde etmiş oldu.

Bu kararla birlikte aylık 75 lira ve üzerinde elektrik tüketimi yapan tüketiciler, var olan elektrik tedarikçisini değiştirerek daha ucuza ve daha cazip koşullarla elektrik kullanma hakkına kavuştu.

Bu kapsamda, elektrik şirketi değiştirmek isteyenlerin uygun bir tedarik şirketi bularak internet üzerinden ya da çağrı merkezlerinden sözleşme yapmaları yeterli olacak.

Şirket, açıklamada, EPDK'nin "Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği"ndeki bazı değişiklikleri görüşe açmasının ardından değişikliklerin kısa süre içerisinde Resmi Gazete'de yayınlanmasının beklendiğini ifade ederek, mesafeli sözleşmelerin bu değişikliklerle daha açık bir şekilde teşvik edildiğini ve yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile tüketicilerin de yeni haklardan faydalanabileceğini belirtti.

Encazip.com verilerine göre, şimdiye kadar 1 milyondan fazla serbest tüketici tedarikçi değiştirmesine rağmen geçmiş yıllarda bu sayı 5 milyona kadar ulaşmıştı. 2021'de özellikle ev tüketicilerinin de tedarikçi değiştirmeye başlamasıyla birlikte geçmişteki bu rakama yıl sonuna kadar yeniden ulaşılması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Encazip.com'un kurucusu Çağada Kırım, 2020'de elektrik tedarikçisi değiştiren tüketicilerin, ortalama yüzde 17 tasarruf sağladığını şimdi ise bu oranın yüzde 32'ye kadar ulaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Elektrik şirketi değişikliği yapmak aslında çok önceden beri mümkündü. Ancak prosedürün zorluğu tüketicilerin tasarrufa, tedarikçilerin de tüketicilere ulaşmasının önünde çok ciddi bir bariyerdi. Bu yüzden de 2003'den beri piyasa yeteri kadar açılamamış ve istenilen rekabet seviyesine ulaşılamamıştı. EPDK yaptığı güncellemelerle zaten bu engeli kaldırmıştı. Son yapılan güncelleme ile bu çok daha net bir şekilde ifade edilmiş ve piyasanın rekabetçi olması için önemli bir teşvik sağlanmış oldu. Bu güncellemenin bu ay içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Böylece tedarikçi değiştirmek özellikle de 2021'de tüketicilerin en önemli tasarruf gündemlerinden biri olacak. Elektrik şirketi değiştiren serbest tüketicilerin elektrik enerjisinin kalitesi değişmeden, daha ucuz elektrik kullanılabilecek ve farklı tedarikçilerin sunduğu farklı hizmetlerden de faydalanılabilecek."

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Gazete, Kwh, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Encazip.com: 25 milyon serbest tüketici elektriği daha ucuza kullanabilecek - Son Dakika Ekonomi


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