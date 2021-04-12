encazip.com: "Beyaz eşyada A enerji verimliliğini seçenler faturada en az yüzde 25 kar edecek"

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi encazip.com'un kurucusu Çağada Kırım, evinde her cihazı A enerji verimliliği sınıfında olan tüketicilerin elektrik faturalarında en az yüzde 25 kar edeceğini belirterek, "Avrupa Birliği (AB), 1995'de başlattığı çeşitli beyaz eşya ve elektrikli ürünlerin enerji tüketimlerini gösteren A, A+, A++ ve A+++ gibi enerji sınıflandırmasını kaldırarak, 1 Mart itibarıyla A'dan G'ye yeni bir sisteme geçti. AB ülkelerinde ve ülkemizde de 2 Mart tarihinde yürürlüğe giren bu değişiklik hem tüketici hem de sanayici için önemli fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Kırım, yaptığı yazılı açıklamada, yeni düzenlemeyle A sınıfı bir buzdolabının harcadığı elektriğin C sınıfına kadar düşeceğini, bu nedenle tüketicinin iki beyaz eşya arasında tercih yaparken mutlaka A sınıfını satın almak isteyeceğini vurguladı.

Dünyada beyaz eşya üretiminde ilk beş ülkeden biri olan Türkiye'de 2 Mart itibarıyla yeni sistemin yürürlüğe girdiğini ifade eden Kırım, şunları kaydetti:

"Türkiye, beyaz eşyada önemli bir ihracatçı konumunda bulunuyor. Avrupa Birliği ülkeleri ise en önemli beyaz eşya ihracat pazarlarını oluşturuyor. Bu nedenle AB'deki ilgili mevzuat değişiklikleri beyaz eşya üreticileri tarafından hızlıca adapte ediliyor. AB ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de satılan yeni ürünlerdeki A, A+, A++ ve A+++ gibi sınıflandırmanın yerini, A'dan G'ye kadar belirlenen yeni bir enerji verimliliği sınıflandırması aldı. Yeni düzenlemeyle beyaz eşyada A enerji verimliliğini seçenler faturada en az yüzde 25 kar edecek."

Eşyaların enerji sınıfı elektrik kullanımını etkiliyor

Kırım, kullanılan beyaz eşyaların enerji sınıfının sarf edilen elektriğe büyük oranda etki ettiğini, A++ sınıfı bir buzdolabı yaklaşık 15 kilovat elektrik harcarken, A sınıfı bir buzdolabının 45 kilovat elektrik harcadığını aktardı.

AB ülkelerinde tüketicilerin yüzde 93'ünün enerji etiketleriyle ilgili bilgi sahibi olduğuna işaret eden Kırım, "Tüketicilerin yüzde 73'ünün ise elektrikli eşya satın alırken seçimlerinde enerji sınıflandırılması etkili oluyor. Ülkemizde ise daha az tüketicinin elektrikli eşya alırken enerji sınıfına dikkat ettiğini gözlemliyoruz. Bu konuda kamuoyunun çok daha fazla bilinçlendirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Evde beyaz eşyalardan tasarruf edebilmek için tüketicilere önerilerde bulunan Kırım, şunları kaydetti:

"Buzdolabı ve dondurucu, içinde soğuk hava sirkülasyonu sağlayarak çalışır. Duvardan en az 10 santimetre, ocaktan olabildiğince uzakta tutun. Çamaşır makinesi ise kullanılmadığında mutlaka fişten çıkarılmalıdır ve her zaman tam doluluk sağlandığında çalıştırılmalıdır. Bu şekilde hem su hem de enerji tasarrufu sağlanır. Giysileri ihtiyaçlarınız için pratik olan en kısa döngüde yıkayın. Çamaşır kurutma makinelerinde kumaşları birlikte kurutun. Kurutucunuzun daha verimli çalışması ve tüy bırakmaması için filtreleri düzenli olarak temizleyin. Zamanlanmış döngü yerine otomatik kurutmayı kullanın, böylece gereğinden fazla enerji kullanmanın önüne geçilir."