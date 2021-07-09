encazip.com yaz aylarında artan elektrik tutarları için önerilerde bulundu

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi encazip.com, tüketicilere yaz aylarında artan elektrik tutarları için önerilerde bulundu.

Encazip'ten yapılan açıklamada, 2021 Temmuz ayı hesaplamalarına göre duvar tipi klima, evde günde 12 saat kullanıldığında yaklaşık 602 lira olarak faturalara yansıyorken, iş yerlerinde bu rakamın 838 liraya kadar çıktığına dikkat çekti.

Artan sıcaklıkların elektrik tüketimini de arttırdığına işaret edilen açıklamada, tüketicilere yaz aylarında uygulanabilecek yöntemlerle elektrik faturalarını düşürecek önerilerde bulunuldu.

Araştırmaya göre, yaygın yapılan hatalardan bir tanesinin klima çalışırken pencereleri açık tutmak olduğunun ifade edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pencereleri açık unutmak, sıcak havanın içeri girmesine neden olur. Klima çalışırken perdeleri kapatmak fayda sağlar. Yaz aylarında ıslak çamaşırlar çok hızlı kuruyor. Bu nedenle çamaşır kurutma makinesi kullanmak yerine çamaşırların doğal olarak kurumasını sağlayarak elektrikten tasarruf edebilirsiniz. Klimanızın bakımını yaptırmayı ihmal etmeyin. Bu hem sağlıklı bir ortam elde etmeniz hem de enerji tasarrufu açısından faydalıdır.Fırın kapağını sık sık açmak ortamı ısıtır ve soğutucu ihtiyacı artar. Mümkün olduğunca kapağı açmayın ve cam bölümden yiyeceğe bakmayı deneyin. Havalar ısınmaya başladığında kombinizin sıcak su seviyesini düşürebilirsiniz. Daha yüksek enerji gerektiren buzdolabı, televizyon, aydınlatma gibi aletler için de 600 vata kadar enerji üretebilen taşınabilir solar enerji sistemlerini kullanabilirsiniz.Tavan vantilatörleri kullanmayı tercih edebilirsiniz. Çünkü tavan vantilatörleri, klimalara göre daha az elektrik harcar ve diğer vantilatörden daha etkilidir."

Tedarikçi değiştirerek yüzde 11 tasarruf sağlanabilir

Yaz aylarında artan elektrik tüketiminin ticarethane ve sanayileri de zorlayabileceğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Tüketicilerin önemli bir çoğunluğu, tek bir elektrik tedarikçisinden ve devletin belirlediği fiyatlardan elektrik almak zorunda olduğunu düşünüyor. Ancak elektrik tedarik şirketi değiştirerek daha cazip fiyattan ve ucuz elektrik tüketmek mümkün.İsteyen tüketiciler mesafeli sözleşmeler ile cep telefonu operatörünü değiştirir gibi tedarikçi değiştirerek ayda yüzde 11'e kadar tasarruf sağlayabilirler."