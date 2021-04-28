encazip.com: Yeşil Mutabakat temiz ve sürdürülebilir ekonomiye geçişi sağlayacak

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi encazip.com'un kurucusu Çağada Kırım, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için önemli fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Kırım, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı (European Green Deal) ile 2030 yılına kadar karbon salımını yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılında ise sıfır karbon salım hedefine ulaşmayı planladığını ifade etti.

AB'nin Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olması dolayısıyla Yeşil Mutabakat'ın büyük önem taşıdığının altını çizen Kırım, "Yeşil Mutabakat ile temiz ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş yapılacak ve kaynaklar verimli kullanılacak. Biyolojik çeşitlilik korunarak eski haline getirilecek. Çevre kirliliğinin azaltılması amaçlanacak. Çevre bilinciyle hareket edilmesinin önemi anlaşılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kırım, Yeşil mutabakatın tedarik zincirlerine de etkisi olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Artık müşteriler, tedarikçilerin yeşil mutabakat konusunda yaptıklarını görmeden sipariş dahi vermeyecek ve bu duruma uyum sağlamayan tedarikçiler oyun dışında kalabilecek. Türkiye'nin her iki noktada da gerekli önlemleri alması gerekiyor. Türkiye'nin kendisine Yeşil Mutabakat konusunda bir yol haritası çıkarması, sadece AB ile ticaret yapabilmek için değil, sanayi, ulaşım ve inşaat gibi karbon-yoğun üretim yapan sektörlerini sürdürülebilir ve döngüsel bir platforma oturtabilmesi için de faydalı olacak. Yeşil Mutabakat ticaretin kurallarını değiştirdiğinde, bugüne kadar AB'ye ihracat yapan firmaların fabrikada hangi tür enerjiden elektrik ürettiğini, üretim sürecinde çıkarılan emisyon oranını ve şirketin karbon ayak izini belgelendirmesi gerekecek. Bir Avrupalı turisti ağırlamak isteyen Antalya'daki otelin de bu tip beklentileri karşılıyor olması ve karbon ayak izini belgelemesi gerekecek."