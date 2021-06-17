Üye Girişi
Encazip: Dijitalleşme, elektrik sektörünü 2 ayda 11 kat hızlandırdı - Son Dakika

Encazip: Dijitalleşme, elektrik sektörünü 2 ayda 11 kat hızlandırdı

17.06.2021 16:57
Encazip: Dijitalleşme, elektrik sektörünü 2 ayda 11 kat hızlandırdı, System.String[]

Elektrikte dijitalleşme, tüketicilerin tedarikçi değişikliği işlemlerini 2 ayda 11 kat hızlandırdı.

Elektrikte dijitalleşme, tüketicilerin tedarikçi değişikliği işlemlerini 2 ayda 11 kat hızlandırdı.

Elektrik tarifeleri karşılaştırma sitesi encazip.com'dan yapılan açıklamaya göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), şubat ayında yaptığı mevzuat güncellemesiyle 47 milyon elektrik abonesinin, tedarikçi değişikliği dahil olmak üzere elektrikle ilgili tüm işlemleri ilk defa fiziki evraka gerek olmaksızın dijital kanallardan gerçekleştirmesi sağlandı.

İnternet sitesinin elektrik piyasasında 2021 yılının ilk 5 ayında yaşanan gelişmeleri ve tüketici verilerini incelediği araştırmasına göre, elektrik tedarikçisi değiştirme hakkı elde eden tüketicilerin yüzde 93'ü sözleşme süreçlerindeki fiziki evrak zorunluluğu nedeniyle ucuz elektriğe ulaşamıyordu.

Tedarikçilerin mesafeli sözleşmelerle işlem yapmalarıyla nisan ve mayıs aylarında tüketicilerin tedarikçi değişiklik işlemlerini tamamlama oranı yaklaşık 11 kat artışla yüzde 7'den yüzde 76'ya yükseldi.

İş yerleri başı çekti

Araştırmaya göre, tedarikçi değiştiren tüketicilerin sayısı yılın ilk 5 ayında, evler için tedarikçi şirketlerin avantajlı bir tarife verememesi nedeniyle sadece iş yerleri ile sınırlı kaldı. Elektrik tedarikçisini değiştirmiş tüketicilerin sayısı bu sürede yüzde 22 artışla 1,3 milyona yükseldi.

Bu tüketicilerin yüzde 92'si küçük ve orta büyüklükteki ticarethane abone grubunda elektrik tüketimi yaparken, aynı grupta bulunan tedarikçi değiştirmemiş tüketicilere oranla ortalamada yüzde 13,4 daha düşük fiyattan elektrik faturası ödedi. Tedarikçi değişiminde ticarethane abone grubunu yüzde 5 ile sanayi abone grubu takip etti. Sanayi abone grubundaki serbest piyasa fiyatları diğer abone gruplarına göre daha düşük oldu.

Tüketim tarafında ise yılın ilk beş ayında tüketilen elektriğin yüzde 51,6'sı elektrik tedarikçisini değiştirmiş tüketiciler tarafından yapıldı. Bu tüketimin yüzde 71'i sanayi, yüzde 27'si ticarethane, yüzde 1,3'ü de tarımsal sulama abone grubundaki tüketiciler tarafından gerçekleşti.

En çok tedarikçi değiştiren iller İstanbul ile Ankara oldu

İl bazında en çok tedarikçi değişikliğinde İstanbul ve Ankara ilk sırada yer alırken, bu illeri İzmir ile Adana takip etti.

Araştırmaya göre, tedarikçi değişikliğinin ilk aşaması ise tüketicilerin yaptıkları pazar araştırması ve tarife karşılaştırması olarak öne çıktı. Karşılaştırma verilerine bakıldığında tüketiciler, en çok salı günü işlem yaparken, en az işlemin yapıldığı gün pazar günleri oldu. Ayrıca, yapılan işlemlerin yarısı saat 08.00 ile 16.00 arasında gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen encazip.com Kurucusu Çağada Kırım, elektrik piyasasında bu yılın ilk yarısında online işlemlerin önünün açıldığına dikkati çekerek, "Piyasanın gerçek anlamda online işlemlere açıldığı ilk 2 ayda işlem hızının 11 kat artmış olması, yılın devamının nasıl gelişeceğine ışık tutuyor. Tüketiciler uzaktan kanallara alıştıkça artık kimse elektrik işlemleri için şubeye gitmekle vakit kaybetmek istemeyecek, tedarikçi değişikliği için saatlerce tedarikçi aramak yerine işlemini dakikalar içinde internet üzerinden tamamlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kırım, işlemlerin uzaktan yapılabilir olmasının işlem kolaylığının yanı sıra maliyetleri de düşürerek tüketicilerin daha fazla tasarruf etmelerine olanak sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerine baktığımızda tedarikçi değişikliği işlemlerinin yüzde 90'ına yakını uzaktan kanallardan olurken, tedarikçiler online kanallardan işlem gerçekleştiren tüketicilere daha ucuz fiyat politikası uyguluyor. Aynı koşulların ülkemiz için de geçerli olduğunu düşündüğümüzde elektrik tedarikçisi değişikliği işlemlerinin tamamen uzaktan kanallara taşınması, tüketiciler için kullanacakları ucuz elektriğe ilave olarak toplamda yıllık 4 milyar lira ek tasarruf edecekleri anlamına geliyor."

İnternet, İstanbul, Mayıs, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Encazip: Dijitalleşme, elektrik sektörünü 2 ayda 11 kat hızlandırdı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor 17:46 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu 17:34 Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu Sezgin Baran Korkmaz'dan hakkındaki iddialara şarkılı cevap: Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? 17:14 Sezgin Baran Korkmaz'dan hakkındaki iddialara şarkılı cevap: Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz?
HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu 16:46 HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu 16:32 Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok 16:28 HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 16:12 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor 15:47 Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor

Son Dakika Haberleri
17:54 Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor
17:45 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor
17:43 Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı
17:33 Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu
17:30 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil
17:13 Sezgin Baran Korkmaz'dan hakkındaki iddialara şarkılı cevap: Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz?
17:11 Adalet Bakanı Gül'den HDP saldırısı sonrasında açıklama: Provokasyonların hedefi karanlıktır
17:10 Google'dan olay olan skandal: Antalya Havalimanı'nı "kalıcı olarak kapalı" gösterdiler
17:03 Başkanlık seçimini İbrahim Özdemir alırsa yeni hoca Ralf Rangnick olacak
16:31 Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu
Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor         
17:55
Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı         
17:43
Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil         
17:31
Başkanlık seçimini İbrahim Özdemir alırsa yeni hoca Ralf Rangnick olacak Başkanlık seçimini İbrahim Özdemir alırsa yeni hoca Ralf Rangnick olacak         
17:03
Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada         
16:43
Yeni logosunu ve amblemini tanıtan Dacia, 2022'yi bekliyor Yeni logosunu ve amblemini tanıtan Dacia, 2022'yi bekliyor         
16:31
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu         
16:07
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi         
14:56
Türkiye turuna çıkan İsviçreli turistlerin bisikletlerini çaldılar Türkiye turuna çıkan İsviçreli turistlerin bisikletlerini çaldılar         
14:48
Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne yakalandı Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne yakalandı         
13:57
Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda "Başını taşa çarpmış" denildi         
13:32
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 17:58:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Encazip: Dijitalleşme, elektrik sektörünü 2 ayda 11 kat hızlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement