Encekler'de, Orman Haftası Kutlandı

Kula'da 21 Mart Dünya Orman Haftası dolayısıyla Encekler İlkokul ve Ortaokulu öğrencileri tarafından kutlama programı düzenlendi. Programa Kula Belediye Başkanvekili Vedat Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan programda, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardın öğrenciler çeşitli gösteriler sergilediler. Program okul bahçesine protokol tarafından fidan dikimi ile son buldu. Başta insan olmak üzere tüm canlıların ormana ve yeşile ihtiyacı olduğunu ifade eden Kula Belediye Başkanvekili Vedat Yılmaz; "Bugün Encekler İlkokul ve Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri Orman Haftası olması dolayısıyla program düzenlemişler. Kendilerinin bu duyarlı davranışı için teşekkür ediyorum. Canlıların yaşayabilmesi için doğayı korumamız, yaşatmamız gerekmektedir. Bu amaçla çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren doğayı korumayı ve yaşatmayı öğretmemiz gerekmektedir" dedi.