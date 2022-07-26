Encemine Büyükelçisi Kaygısız, Çad Gençlik ve Spor Bakanı Said ile görüştü

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Çad Gençlik, Spor ve Girişimciliği Teşvik Bakanı Mahmud Ali Said'i ziyaret etti.

Görüşmede, TİKA Encemine Program Koordinatörü Vedat Baş, Türkiye Maarif Vakfı Çad Temsilcisi İbrahim Duman ve Türk Hava Yolları Encemine İstasyon Şefi Mustafa Necati Özdemir ile bakanlığın ilgili birimlerinden yetkililer de yer aldı.

Toplantıda başta Çad'ın 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılımı olmak üzere Türkiye ve Çad arasındaki gençlik ve spor alanındaki güncel iş birliği konuları ele alındı.

Büyükelçi Kaygısız ve Bakan Said, görüşmenin ardından basına verdikleri demeçte, iki ülke arasındaki gençlik ve spor alanındaki mevcut iş birliğinin geliştirilerek sürdürülmesi yönündeki iradelerini yineledi.

Çad, 9-18 Ağustos 2022 tarihlerinde Konya'da düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na ona yakın branşta seksenden fazla sporcu ile katılacak. Türkiye'yi ziyaret edecek ekibe Gençlik ve Spor Bakanı Said ile İçişleri Bakanı ve Çad Olimpiyat Komitesi Başkanı İdris Dokony Adiker başkanlık edecek.