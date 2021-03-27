Encümen üyelerine teşekkür - Son Dakika

Encümen üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Vali Çelik, başarılar diledi.

Vali Ali Çelik, 1 yıllık görev süresini tamamlayan İl Encümeni Üyeleri Aynur Koçuk Mercan, Recep Toy ile İbrahim Karataş 'a teşekkür belgesi verdi.

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