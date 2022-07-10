End Başkanı Ayılmazdır: "Taşımanın Maliyet Arttı Attı, İşler Düştü"

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Evden Eve Nakliyeciler Derneği (END) Başkanı Ali Ayılmazdır, akaryakıt ve taşıma için kullanılan malzemelerle işçilik maliyetinin kendilerini zorladığını belirterek, işlerinin de azaldığını belirtti. Ayılmazdır, "İnsanlar taşınmak isteseler bile ev bulamıyor. Ev bulsa da hesap kitap yaptığı zaman evin depozitosu, kirası, temizliği, tadilatı 40-50 bin liraya yakın paraya mal oluyor. Bu nedenler pek çok kişi ev sahipleriyle uzlaşmaya gidiyor" dedi.

Evden Eve Nakliyeciler Derneği (END)Başkanı Ali Ayılmazdır, taşımacılık sektöründe yaşanan sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Ayılmazdır'ın açıklamaları şöyle:

"İNSANLAR TAŞINMAK YERİNE EVSAHİBİ İLE UZLAŞMAYA GİTTİ: Bizim bu sene işlerimiz yaklaşık yüzde 30-40 oranında da azaldı. Çünkü insanlar taşınmak isteseler bile ev bulamıyor. Ev bulsa da hesap kitap yaptığı zaman evin depozitosu, kirası, temizliği, tadilatı 40-50 bin liraya yakın paraya mal oluyor. Bu nedenler pek çok kişi ev sahipleriyle uzlaşmaya gidiyor. Pandemi döneminde imkanları olanlar bahçeli evlere yerleşti. Ekonomik şartlardan dolayı ev birleşmeleri de oldu. Ailelerinin yanına babasını veya kayınvalidesinin yanına yerleşenler oluyor. Ayrıca İstanbul'un boşaldığına dair bir algı var ama öyle bir şey yok. Biz bunun tespitini, analizini şöyle yapıyoruz. Biz İstanbul'dan 2 kişi götürüyorsak 3 kişi geri getiriyoruz.

TAŞIMADA KULLANILAN MALZEMELERİN FİYATI YÜZDE 300-400'E YAKIN ARTTI: Yakıttaki artış bizi çok etkiliyor ama tek giderimiz yakıt değil tabii ki. Ev eşyası taşımalarında kullandığımız malzeme kullan at ürünlerden. Onların da maliyetleri yüzde 300-400'e yakın arttı.

EV TAŞIMANIN BİZE MALİYETİ 3 BİN LİRA CİVARINDA: Eşya ve durumuna göre, eşyanın yoğunluğuna göre bir evin paketlenmesi, naklinin bize maliyeti ortalama bin lirayla 3 bin lira civarında. Anadolu Yakası'nda ortalama taşınma maliyeti 2+1 için 4,5- 5 bin lira civarında oluyor. Köprü geçince maliyet 2 bin lira daha ekleniyor. Standart 3+1'ler ekstra bir durum olmaması halinde 8 bin liraya taşınıyor. Köprü geçişi durumunda bu fiyata 2 bin lira ilave oluyor.

ELEMANIN GÜNLÜK MALİYETİ 500 TL: Bir elemanın bize günlük maliyeti kahvaltısı, yemeği sigortası dahil günlük ortalama 500 liradır. Bir nakliyede eşya ve evin durumuna göre çalışan personel sayısı da değişir. 1+1 evde 4 kişi, taşımasında 5 kişi, 3+1 evin taşınmasında 6-7 kişi çalışır.

ÜÇÜNCÜ KÖPRÜYÜ DOLAŞMAMIZ BİZİM İÇİN ÇOK MALİYET OLUŞTURUYOR: Kamyonların tamamı üçüncü köprüyü kullanmak zorunda. Kamyonet sınıfı onlar daha önce yasaktı. Bizim taleplerimiz ve sektörün şikayetleri doğrultusunda hafif ticari araç dediğimiz bu araçlara ikinci köprüyü açtılar. Üçüncü köprüyü dolaşmamız bizim için çok maliyet oluşturuyor.

ÇALIŞAN PERSONEL YABANCI, TÜRKLER PATRON OLMAK İSTİYOR: Türkler patron olmak istiyorlar. Girişimci olmak istiyorlar. Girişimci ruhları var. Bu anlamda sıkıntımız var. Çekirdekten yetişenler belli bir zaman çalıştıktan sonra kendi işini yapıyor. Örneğin benim yanımda çalışan bir elemanımız 2 sene tecrübe kazandıktan sonra sermaye edip bir tane kamyon veya kamyonet alıp bu işe giriyor. İş bulma sıkıntısı da yok çok rahat iş yapabiliyor. Bu nedenle uzun vadede eleman bulunamıyor. Şu anda bizim ve üyelerimizin de tercih ettiği personeller Türkmenler ve Özbekler. Birçoğunun çalışma izni var. Bir kısmının da maalesef yok. Bizim sektörde denetim de olmadığı için her önüne gelen bu işi yapmaya başladı.

KORSAN PLATFORMLARA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR: Sektör olarak diğer bir şikayetimiz de internetteki korsan platformlar. Bu anlamda çok ciddi sorunlarımız var. Bu aplikasyonlar sektörümüze büyük bir darbe vuruyor. Bununla ilgili çeşitli girişimlerimiz var ancak tüketicilerin de çok dikkatli olması lazım. Tavsiyemiz bu platformlara itibar etmemeleri Onların sistemi tamamen menfaate üzerine kurulu. Tüketicilerin bilgilerini para karşılığında satıyorlar. Firmalar mutlaka iyice araştırılmalı. Bize de danışabilirler.

SEKTÖRÜ BIRAKANLAR TIR TAŞIMACILIĞI YAPIYOR: Bu yıl içinde 5-6 firma kısmen sektörü bıraktı. İsim hakkını devredenler de var. Bırakanlar da TIR sistemine geçti. Rusya'ya bazı ülkelerin kara yolundan girememesi nedeniyle bizim Türkiye'nin işleri açık. Birçok üyemiz şu anda uluslararası taşımacılığa geçmeyi düşünüyor."