End Game Avatar'ı geçti: Dünyanın en çok gişe yapan filmi
1 saat önce
Disney ve Marvel Cinematic Universe'in ortak yapımı süper kahraman hikayelerinin anlatıldığı Avengers: Endgame filmi tarihin en çok gişe yapan filmi oldu.
Disney ve Marvel Cinematic Universe'in ortak yapımı süper kahraman hikayelerinin anlatıldığı Avengers: Endgame filmi tarihin en çok gişe yapan filmi oldu.
Avengers: Endgame, yönetmen James Cameron
'ın Avatar
filminin 10 yıldır devam eden rekorunu kırdı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:22
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