Son Dakika Haberleri: End Game Avatar'ı geçti: Dünyanın en çok gişe yapan filmi
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End Game Avatar'ı geçti: Dünyanın en çok gişe yapan filmi

1 saat önce

Disney ve Marvel Cinematic Universe'in ortak yapımı süper kahraman hikayelerinin anlatıldığı Avengers: Endgame filmi tarihin en çok gişe yapan filmi oldu.

End Game Avatar'ı geçti: Dünyanın en çok gişe yapan filmi, System.String[]
Disney ve Marvel Cinematic Universe'in ortak yapımı süper kahraman hikayelerinin anlatıldığı Avengers: Endgame filmi tarihin en çok gişe yapan filmi oldu.

Avengers: Endgame, yönetmen James Cameron'ın Avatar filminin 10 yıldır devam eden rekorunu kırdı.
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James Cameron, Yönetmen, Avatar, Kültür Sanat

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:22 
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