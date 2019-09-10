Endeks son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü

TL varlıkların fiyatlamasında TCMB'nin Perşembe günü alacağı faiz kararı öne çıkmaya devam ederken, dün günün ikinci yarısında ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in ABD'nin Türkiye'ye S400 alımı için yaptırımları incelendiğini açıklaması sonrasında TL varlıklarda bir süre satış baskısı görüldü.

Beklenti Anketine göre TÜFE %13.96'ya gerilerken, Dolar TL kuru beklentisi ise 5.90'dan 6'ya yükseldi. Türkiye'nin CDS primi bir miktar artış göstererek 384'e yükseldi. Bugün sakin bir veri akışının hâkim olacağı küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret savaşı ve Türkiye-ABD ilişkileri eksenindeki gelişmeler piyasaların takibinde kalmaya devam edecek. BIST100 endeksi güne yükselişle başlarken, 2 Ağustostan bu yana en yüksek seviyeyi gördü, gelen haber akışlarının etkisiyle birlikte günü %1.63 yükselişle 100,604 puandan tamamladı.

USDTRY… Merkez Bankası Toplantısı Fiyatlama Davranışlarında Etkili Olmaya Devam Ediyor... Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında ABD Dolar endeksindeki gerileme gelişen piyasa ülke para birimlerini değerlendirirken, TL yaklaşan TCMB toplantısı ve ABD'den gelen açıklamalarla birlikte negatif ayrıştı. Küresel risk iştahındaki artışa bağlı olarak geçtiğimiz haftalarda TL varlıklar da değerlenme eğilimindeyken, dün ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in S400 konusuyla alakalı olarak Türkiye'ye yönelik yaptırımları incelediklerini açıklaması sonrasında kur 5.76 seviyesine kadar yükseldi. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, TL varlıkların fiyatlamasında yurt dışı gelişmeler etkili olmaya devam edecek. Yeni işlem gününün ilk saatlerinde kur 5.76 seviyelerinde işlem görüyor.

EURTRY… TL Varlıklardaki Volatilite Artıyor… TCMB ve Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısı yaklaştıkça TL varlıklardaki volatilite de artış gösteriyor. EURTRY kuru sabah saatlerinde 6.36 seviyelerinden işlem görüyor.

EURUSD… Piyasalar ECB Toplantısına Odaklandı... Gün içerisinde 1.1030 seviyelerinden işlem gören parite, ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte 1.1050 seviyesinin üzerine doğru ilerledi. Dolar global bazda değer kaybetmeye devam ederken, dolar endeksi 98 seviyesine geriledi. Parite, önemli bir veri akışının olmadığı yeni işlem gününde 1.1040 seviyelerinden işlem görüyor.

XAUUSD… Ons Altın Fiyatı Risk İştahının Artmasıyla Birlikte Düştü... ABD-Çin ticaret müzakereleri ve merkez bankalarının faiz indirimlerine dönük haber akışları, fiyatlama davranışları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Ons altının sabah saatlerinde 1488 $ seviyelerinde işlem görüyor.

GLDGR… Gram Altın Fiyatları Yatay Seyrediyor… TL'deki ve ons altındaki değer kaybı gram altının yatay seyrini korumasına destek oluyor. Gram altın yeni işlem gününde 276 TL'den işlem görüyor.

BRENT… Arz ve Talep Arasındaki Makas Daralıyor… Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de petrol üretiminin azalması, arz ve talep arasındaki makası daraltıyor. Petrol sondaj kulelerinin son 10 haftada 9 kere azalması da fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Brent petroldeki fiyatlamalarda ABD-Çin ticaret savaşına yönelik gelişmeler izlenmeye devam ederken, Brent petrol yeni işlem gününün ilk saatlerinde 62 $ seviyelerinde işlem görüyor.

S&P500…Endeks Ticaret Belirsizliği ile Karışık Seyretti… ABD ile Çin arasında Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan ticaret müzakerelerine yönelik belirsizlik sebebiyle Wall Street günü hafif satıcılı bir şekilde %0.01 düşüşle 2,978 puandan kapattı.