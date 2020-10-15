Endeksler "ikinci dalga" endişeleriyle düştü

Asya-Pasifik bölgesindeki piyasalar, yeni açıklanan küresel enfeksiyon sayısının son 24 saat içinde tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşmasının ardından koronavirüs endişelerinin artmasıyla Perşembe gününü çoğunlukla kayıplarla kapattı.

TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı

Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti

12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim