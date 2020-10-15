Endeksler "ikinci dalga" endişeleriyle düştü

Salgının ikinci dalgasına ilişkin endişeler artarken, önde gelen küresel hisse senedi borsalarında endeksler düştü.
Asya-Pasifik bölgesindeki piyasalar, yeni açıklanan küresel enfeksiyon sayısının son 24 saat içinde tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşmasının ardından koronavirüs endişelerinin artmasıyla Perşembe gününü çoğunlukla kayıplarla kapattı.Büyük Avrupa borsalarındaki endeksler de, Almanya ve Birleşik Krallık'ta açıklanan vakalarda rekor düzeyde yüksek günlük artışlar olmasının ardından düştü.ABD'deki büyük borsalardaki yatırımcıların koronavirüs salgınıyla ilgili endişelerindeki artışa bağlı olarak, Dow Jones 300 puandan çok düşmesiyle hisse senetlerindeki kayıplar daha da derinleşti. Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0.52 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 1.17 geriledi. Anakara Çin'de, Shangai Composite sabit kalırken, Shenzhen Composite yüzde 0.38 düştü. Güney Kore'de Kospi yüzde 0.91 gerilerken, Avustralya'nın S&P/ASX Endeksi yüzde 0.50 yükseldi.Avrupa borsalarından, Almanya'da DAX yüzde 2.62, Londra'da FTSE100 yüzde 1.98 ve Paris'te CAC 40 yüzde 1.96 düştü. Euro, dolar karşısında yüzde 0.25 gerileyerek 1.17158 dolardan satılırken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.29 değer kaybederek 1.29713 dolara indi.ABD borsalarında, Dow yüzde 1.05 düşerken, Nasdaq 100 ve S&P 500 aynı anda sırasıyla yüzde 1.95 ve yüzde 1.24 geriledi.
- Kaynak: DHA
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