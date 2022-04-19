Endemik bitki "göl soğanı" Samsun'da özel izinle üretiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Endemik bitki "göl soğanı" Samsun'da özel izinle üretiliyor

19.04.2022 16:23
Endemik bitki "göl soğanı" Samsun'da özel izinle üretiliyor

Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için doğadan toplanması yasak olan "göl soğanı"nın, Tarım ve Orman Bakanlığından özel izinle Samsun'da üretimi yapılıyor.

Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için doğadan toplanması yasak olan "göl soğanı"nın, Tarım ve Orman Bakanlığından özel izinle Samsun'da üretimi yapılıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin (EKOMDER) hazırladığı proje kapsamında 2018 yılında üretimine başlanan göl soğanı çiftçi için yeni bir kazanç kapısı oldu.

Mayıs ve haziran aylarında hasadına başlanan göl soğanı doğada yayılmacı olduğu için herhangi bir bakım istemiyor.

Ekonomik değerinin yüksek olması, tıbbi alanda ve çiçekçilik sektörlerinde kullanılması dolayısıyla talep gören göl soğanının üretim alanı her geçen yıl genişliyor. Samsun'da bu yıl 5 çiftçi 25 dönüm arazide göl soğanı üretiyor

EKOMDER Başkanı Hakkı Karaman, 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığından özel izinle göl soğanı ekimine başladıklarını aktardı.

Göl soğanının 19 Mayıs ilçesinin doğal yaşam alanı olduğunu vurgulayan Karaman, "Araziler işlenmeye açıldıkça bu doğada yok olmaya başladı. Biz de bunu resmi yollarla üretmeye başlayalım istedik. Geliri de diğer ürünlere göre daha karlı. Örneğin bir dönümde göl soğanı yapan bir kişi arazide ürünün miktarına göre 40 veya 50 bin lira arasında gelir elde edebilir. Hiçbir gübre kullanmadan ya da bakım yapmadan üretimi yapılıyor. Çünkü kendisi işgalci bir üründür. Hatta çapa ve bakımı olmadan hiçbir işçiliği yoktur. Tohumlanmadan itibaren hasadı yapılıp satılıyor." dedi.

Çiftçilere sözleşmeli üretim yaptırdıklarını anlatan Karaman, "Şu an 5 çiftçimiz üretim yapıyor ve alım garantisi veriyoruz. Hatta ekmek isteyene tohumluk da veriyoruz. Yaklaşık 25 dönüme yakın üretim alanımız oluştu. Şu anda tohumluk çoğaltmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Karaman, göl soğanının doğada korunduğunu belirterek, "Kesinlikle doğadan toplanması yasak. Doğadan sökmenin cezası 112 bin lira. Biz de özel izinle üretimini yapıyoruz. Yasal yollarla üretimine başladık. Göl soğanını ihracatçı firmalar çiçek olarak ve tıbbi sektörde kullanıldığını söylüyorlar. Biz 4 yıldır tohum çoğaltmaya çalışıyoruz. Birçok firma bizden talep ediyor ama biz birkaç yıl daha satmadan tohumluk üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Buğdayda verim ve kalite artışı için gübrelemenin önemi Buğdayda verim ve kalite artışı için gübrelemenin önemi Sultanhisar'da yasaklı bitki koruma ürünleri imha edilecek Sultanhisar'da yasaklı bitki koruma ürünleri imha edilecek

Karaman, Samsun, Tarım, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endemik bitki 'göl soğanı' Samsun'da özel izinle üretiliyor - Son Dakika


Son Dakika
16:19 Petek Dinçöz'ün Miami'deki evini Reza Zarrab aldı iddiası!
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
16:05 Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
14:20 Cilt kanserinden gözleri kapanan küçük çocuk: Gözlerim açılınca abimle bisiklet sürmek istiyorum
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
15:07 Ukrayna garantörlük talep etti, NATO ülkeleri karıştı
15:01 Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi: Sadece fotoğraf çektim
14:54 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Çolpan ve Erman'ın evlilik haberi kimleri rahatsız edecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 16:37:19. #1.12#
SON DAKİKA: Endemik bitki "göl soğanı" Samsun'da özel izinle üretiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement