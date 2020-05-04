Endemik bitki türlerinden tıbbi katma değer üretilecek - Son Dakika

Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle Batı Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ülkemizde yayılış gösteren endemik bitki türlerinden tıbbi katma değer üretmeyi hedefliyor.



Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dursun Kısa'nın TÜBİTAK "1002-Hızlı Destek Programı" kapsamında sunduğu proje desteklenmeye uygun görüldü.



Bu kapsamda, "Çeşitli Endemik Bitkilerin Tıbbi Öneme Sahip Enzimler Üzerine İnhibitör Etkilerinin ve Fenolik İçeriklerinin Araştırılması" adlı proje ile Batı Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ülkede yayılış gösteren endemik bitki türleri tıp bilimine kazandırılması amaçlanıyor.



"Tıbbi önemi bilinmeyen endemik bitki türleri araştırılacak"



Proje hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Kısa, "Proje kapsamında Batı Karadeniz Bölgesinde yayılış gösteren Türkiye florasındaki, henüz tıbbi önemi bilinmeyen endemik bitkilerin tıbbi değeri olan enzimler üzerine ne tür bir etkiye sahip oldukları ortaya çıkarılarak, bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlanacaktır" dedi.



"Tıbbi açıdan önemli bitkilerin sonraki aşamalarda metabolit izolasyonu yapılacak"



Doç. Dr. Kısa, daha sonra gerçekleştirilecek çalışmalarla tıbbi öneme sahip bitkilerin metabolit izolasyonlarının yapılacağının da altını çizerek, "Çalışmanın sonunda tıbbi önem arz etmeleri durumunda, yok olma tehlikesi altındaki bu bitkilerin metabolit izolasyonuna yönelik çalışmalar için kültüre alınması ve korumaya yönelik çalışmaların başlatılacak olması da projenin hedefleri arasındadır. Çalışılacak bitkilerin inhibitör özellik sergilemeleri durumunda, söz konusu metabolitlerin izolasyonu, molekül(lerin)ün enzimler üzerine etkisinin ileriki çalışmalar için kaynak oluşturacak ve yüksek inhibisyon gösteren bitki ekstrelerinin farmakognozik önemini ortaya çıkarılacaktır" diye konuştu.



Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise üniversite olarak, bölgeden başlayarak ülkenin öncelikleri doğrultusunda çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini aktararak, "Bartın Üniversitesi'nin tüm bileşenleri çalışmalarında bölgemizin potansiyeline odaklanarak, ülkemizin kalkınma hamlesine destek olmaya gayret gösteriyor. Bu noktada başta Filyos Vadisi Projesi özelinde 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' ihtisaslaşma alanımız olmak üzere birçok noktada bilimsel çalışmalarımıza devam ediyor, geleceğimize değer katıyoruz. Başta Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Türkiye florasındaki endemik bitki türlerinden tıbbi katma değer üretilmesinin hedeflendiği bu projemizin de başarıya ulaşacağına yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda projede emeği geçen tüm öğretim elemanlarımızı ve paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca bizlerden desteklerini esirgemeyen ve hep daha iyisi için yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç hocamıza ve YÖK üyelerimize, proje üretme konusunda bizleri teşvik eden TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal'a da teşekkürü bir borç bilirim" ifadelerini kullandı.



Projede, Doç. Dr. Kısa ile birlikte Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Zafer Kaya, Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Parham Taslimi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Dr. Nusret Genç yer alıyor. - BARTIN