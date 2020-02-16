Endemik bitkiler büyükşehir korumasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Endemik bitkiler büyükşehir korumasında - Son Dakika

Endemik bitkiler büyükşehir korumasında

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara'ya özgü 391 bitki türünü koruma altına almak için çalışmalara başladı.

Endemik bitkiler büyükşehir korumasında, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara'ya özgü 391 bitki türünü koruma altına almak için çalışmalara başladı.


Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, paydaşlarla birlikte "Ankara'ya Özgü Endemik Bitkilerle Tanışalım" toplantısı düzenledi. Başkent'e özgü 391 bitki türünün korunması amacıyla düzenlenen toplantıya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda akademisyen ve üreticilerin katıldı. Toplantıda konuşan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, "Endemik bitkiler yola çıkış amaçlarımızdan biri. Ankaramız sanıldığından çok daha fazla endemik bitki türüne sahip. Bunlar gün geçtikçe yok oluyor. Şu an bütün dünyada yeni bir farkındalık var. Biz de bu konuda bir farkındalık oluşturup, vatandaşlarımızı bilgilendirelim istiyoruz. Değerli bilim insanlarının da değerli görüşleri ve katkılarıyla da endemik bitkilerimizi uygun olan parklarımıza ekip, vatandaşlarımızın görmesini sağlayacağız" diye konuştu.


Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Emre Yaprak ise, endemik bitkilere yönelik yaptığı bir çalışmayı anlatarak, "Beypazarı Geveni bitkisini gurbette koruma çalışması yaparken, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi bahçesinde 4 metrekarelik bir alana bu bitkileri diktik. 4 yıldır bu bitkiler orada yaşıyor. Özellikle odamın karşısına ektirdim ki gelip geçenlerin dikkatini çekiyor mu diye kontrol etmek için. Gerçekten geçen on kişiden dördü bu bitkilerle ilgileniyor. O yüzden Ankara'da endemik bitkileri vatandaşlarımızla buluşturup, tanıştırmalıyız" dedi. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:07 Kaynak: İHA
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