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Son Dakika | Ağrı 4. geleneksel bal festivali başladı - Son Dakika

Son Dakika | Ağrı 4. geleneksel bal festivali başladı

03.09.2021 19:43

Son dakika haber: Ağrı 4. geleneksel bal festivali başladı Ağrı Valiliği'nin öncülüğünde Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ağrı Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı ve Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen "Ağrı 4.

Ağrı 4. geleneksel bal festivali başladı

AĞRI - Ağrı Valiliği'nin öncülüğünde Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ağrı Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı ve Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen "Ağrı 4. Bal Festivali" başladı

Ağrı'da bulunan endemik geven bitkisinin çiçeklerinden elde edilen Ağrı Geven Balı ve arı ürünlerinin yerel ve ulusal alanda tanıtımını sağlamak, üreticilere ürünlerini tanıtma ve pazarlama fırsatı sunmak, bal ve diğer arı ürünlerinin sağlığa olan katkısı konusunda vatandaşları bilinçlendirmek ve bal üretimini arttırarak Ağrı'nın ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 4'üncüsü düzenlenen Ağrı Geleneksel Bal Festivali'nin Açılış Programı, Ağrı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Ağrı balının tanıtılması amacıyla yapılan ve 4'üncüsü düzenlenen Ağrı Geleneksel Bal Festivali'nin Açılış Programı'na Vali Dr. Osman Varol'un yanı sıra AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkan Vekili Nesim Zengin, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, arı yetiştiricileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan ve 3 gün sürecek olan Ağrı 4. Geleneksel Bal Festivalinde yapılan gösteriler ve plaket takdimlerinin ardından katılımcılar, üreticilerin kurduğu bal stantlarını gezdi.

'50 bin kovanla üreticilerimiz faaliyet gösteriyorlar'

Festivalin açılış programında konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, bal ve arı ürünleri konusunda Ağrı'nın büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek : "Göreve başladıktan sonra yaptığımız tespitler neticesinde, hayata geçirdiğimiz projelerde ve yaptığımız çalışmalarda kullandığımız, her sektörde tekrarladığımız bir sloganımız var: "Potansiyelini Keşfet Ağrı" Yaptığımız araştırmalarda gördük ki Ağrı'mızın belirli alanlarda ortaya çıkarılamamış çok ciddi bir potansiyeli var. Tarım da bunların en önemlilerinden bir tanesi ve belki de ilimizin ekonomisinde lokomotif olabilecek kadar büyük bir potansiyele sahip. Bu inançla tarımın her alanında çok ciddi projeler hayata geçiriyoruz. Bugün tarımın bir dalı olan bal ve arı ürünleri ile ilgili kıymetli bir etkinlikte bir aradayız. Dağıyla, taşıyla, çiçeğiyle ve böceğiyle inanılmaz bir potansiyele sahip olan Ağrı'da 2000'lerin başında kovan sayısı 2 bin 200 civarında iken ve hemen hemen hiç gezginci kovan da gelmiyorken bu yıl itibari ile 23 bin 400 kovana sahibiz ve buna yaklaşık 26 bin 500 gezginci kovanı da eklediğimiz zaman yıl içerisinde ilimizde 50 bin kovanla üreticilerimiz faaliyet gösteriyorlar. İşte potansiyelimizi keşfetmek, potansiyelimizin farkında olmak ve onu hayata geçirmek budur. Bizden önceki Mülki İdare Amirimiz, kıymetli ağabeyimizin gelenek olarak başlattığı bu festivalin amacı da budur." Dedi.

'Patent sürecini tamamlamak üzereyiz'

Ağrı'da üretilen balın Türkiye'nin en iyi ballarından olduğunu belirten Vali Varol, kentte geçen yıl itibari ile yaklaşık 602 tonluk bir üretim olduğunu ve bunun ekonomiye olan katkısına dikkat çekerek: "Ağrı'da balın en iyisi olur. Hatta coğrafi işaret yani patent sürecimizde tamamlanmak üzere. Buda son aşamaya geldi. Yakında bununda müjdesini paylaşacağız. Artık Ağrı'nın kendine özgü patenti olan Türkiye'de eşi benzeri olmayan bütün pazarın karşısına çıktığını göreceğiz. Yine geçtiğimiz yıl itibari ile 285 tonu yerli üreticilerimizden 317 tonu da gezgin üreticilerimizden olmak üzere toplam 602 tonluk da bir üretimimiz var. Bunun ekonomimize sağladığı katma değeri hayal etmek zor olmasa gerek. Ağrı'mıza olan inancımızla, el birliği ile potansiyellerimizi hayata geçirecek, bölgemizin ve ülkemizin insanının dikkatini çekerek Kadim Kent Ağrı'mızı hak ettiği noktaya getireceğiz" ifadelerini kullandı.

'Bizim ova ve dağlarımız bir taraftan bal ovası, bir tarafta et ovası'

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de konuşmasında Ağrı'nın tarım ve hayvancılık noktasında Türkiye'nin önemli bir üretim merkezi olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"4 yıldır biz bal festivali düzenliyoruz. Bu alanda en büyük çıkışı 2018 tarihinde Tarım ve Orman Bakanımızı davet ettiğimiz festivalde yaptık. Gerçekten biz o tarihte çok güzel bir festival düzenledik. O sene yüzde 400 ün üzerinde o sene bir satışımız oldu. Ondan sonra Türkiye'de gerçekten Ağrı'da bal var mı? sorusu soruldu. Bizde "Evet. Bizim ova ve dağlarımız bir taraftan bal ovası, bir tarafta et ovası" cevabını verdik. Dolayısıyla biz tarımla uğraşan bir iliz. Bu sene her ne kadar kuraklık etkisi olsa da biz iyi bir hasat bekliyoruz. Allah'ın izni ile bu sene bizim bal ormanlarımızla birlikte balcılarımız iyi bir bal satışı yaparlar"

Son Dakika | Ağrı 4. geleneksel bal festivali başladı
Son Dakika | Ağrı 4. geleneksel bal festivali başladı
Son Dakika | Ağrı 4. geleneksel bal festivali başladı
Son Dakika | Ağrı 4. geleneksel bal festivali başladı
Son Dakika | Ağrı 4. geleneksel bal festivali başladı
Son Dakika | Ağrı 4. geleneksel bal festivali başladı
Son Dakika | Ağrı 4. geleneksel bal festivali başladı
Son Dakika | Ağrı 4. geleneksel bal festivali başladı
Son Dakika | Ağrı 4. geleneksel bal festivali başladı
Son Dakika | Ağrı 4. geleneksel bal festivali başladı

Arı Yetiştiricileri Birliği, Bal Festivali, Tarım, Ağrı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Ağrı 4. geleneksel bal festivali başladı - Son Dakika Ekonomi


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