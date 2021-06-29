Endemik Vadi Açılış İçin Gün Sayıyor - Son Dakika

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Nevin Taşlıçay, 2. etap yapım çalışmaları devam eden Endemik Vadisi'nde incelemelerde bulundu.

İlçenin kalkınması için geliştirilen çalışmalar kapsamında yeşil alanların sayısını günden güne artıran Pursaklar Belediyesi tarafından, endemik bitkilerin gelecek nesillere aktarılması, Ankara Keçi ve Ankara Tavşanı'nın korunması amacıyla çalışmaların devam ettiği Endemik Vadi'de sona gelindi.

Yapımı çalışmaları devam eden Endemik Vadi'yi ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, MHP İlçe Başkanı. Mehmet Ersin Ekinci ve yönetim kurulu üyelerine yapılan çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Kaybolmaya yüz tutmuş endemik bitkiler, Ankara Keçisi ve Ankara Tavşanı'nı gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz"

Pursaklar halkına yeni bir nefes alanı sağlayacak olan ve birbirinden göz alıcı güzelliğiyle kendisine bakanları hayran bırakacak olan Endemik Vadi'deki inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçemizi estetik açıdan güzel bir görünüme kazandırmanın yanı sıra kaybolmaya yüz tutmuş endemik bitkiler, Ankara Keçisi ve Ankara Tavşanını gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Pursaklar'a değer katacak yeni eserlerimizi kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Şimdiden hemşehrilerimize ve Pursaklar'a hayırlı olmasını diliyorum" dedi.