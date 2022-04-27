Ender Arslan: "Çok çalıştık ve kupayı getirdik" - Son Dakika
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Ender Arslan: "Çok çalıştık ve kupayı getirdik"

27.04.2022 23:07

Avrupa Kupası'nı kazanan Bahçeşehir Koleji'nde Yardımcı Antrenör Ender Arslan maçın ardından finale kadar çok çalıştıklarını ifade ederek, bunun karşılığını aldıklarını söyledi.

Avrupa Kupası'nı kazanan Bahçeşehir Koleji'nde Yardımcı Antrenör Ender Arslan maçın ardından finale kadar çok çalıştıklarını ifade ederek, bunun karşılığını aldıklarını söyledi.

FIBA Avrupa Kupası Finali'nde Reggio Emilia'yı iki maç sonunda geçerek kupanın sahibi olan Bahçeşehir Koleji'nde Yardımcı Antrenör Ender Arslan, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Kenarda olmanın en az oyunculuk kadar heyecanlı olduğunu söyleyen Arslan, "Kenarda olmak da en az oyunculuk kadar büyük hak veriyor kazanınca. Bu kupanın başından bu yana favorisiydik ama favori olmak, kazanacağınız anlamına gelmiyor. Çok çalıştık ve kaza yapmamaya çalıştık. Oyuncularımız da sonuna kadar ciddiyetle oynadı ve kupayı getirdi. Büyük bir iş başardık. Benim de koçluk kariyerimin Avrupa Kupası'yla başlaması çok keyifli oldu" dedi. A Milli Takım'da Ergin Ataman'la birlikte görev alacak olmasına da değinen Arslan, "Ergin Hocam hedefimizin Avrupa şampiyonluğu olduğunu, en kötü madalya almak olduğunu söyledi. Onun olduğu her yerde iddia oluyor. Ben de açıkçası kadro kalitesine inanıyorum. İnşallah madalyayla başlayan bu yıl, yazın madalyayla devam eder" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Ender Arslan: Çok çalıştık ve kupayı getirdik
Ender Arslan: Çok çalıştık ve kupayı getirdik
Ender Arslan: Çok çalıştık ve kupayı getirdik
Ender Arslan: Çok çalıştık ve kupayı getirdik

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İhlas Haber Ajansı, Bahçeşehir Koleji, Ender Arslan, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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