SPOR Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı - Son Dakika

SPOR Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı

24.04.2021 17:01

SPOR Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladıGürkan DURALBURSA,(DHA)- Türk basketbolunun değerli isimlerinden olan Ender Arslan, 38 yaşında aktif basketbol kariyerini Frutti Extra Bursaspor formasıyla noktaladı.

SPOR Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı

Gürkan DURALBURSA,(DHA)- Türk basketbolunun değerli isimlerinden olan Ender Arslan, 38 yaşında aktif basketbol kariyerini Frutti Extra Bursaspor formasıyla noktaladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son haftasında oynanan Frutti Extra Bursaspor - OGM Ormanspor mücadelesinde, kariyerindeki son maça çıkan Ender Arslan aktif basketbol kariyerine veda etti. Uzun yıllar Türk basketboluna hizmet veren, Milli forma altında da pek çok başarıda imzası bulunan deneyimli oyuncunun 10 numaralı forması, Bursa ekibinin antrenmanlarını gerçekleştirdiği Barış Spor Salonu'na asıldı. Karşılaşma öncesinde de, Bursa kulübü adına başkan Sezer Sezgin tarafından takım kaptanı Arslan'a plaket verilirken, bugüne kadar verdikleri hizmetleri için teşekkür edildi. Genel Menajer Nedim Yücel tarafından da takımın imzalı forması hediye edildi. Duygu anlar yaşayan Ender Arslan ve teknik heyet göz yaşlarına hakim olamadı. Teknik heyet, oyuncular ve yöneticiler tarafından ayakta alkışlanan Arslan, kendisine yönelik sevgi gösterilerine teşekkür etti.

KARİYERİ BAŞARILAR İLE DOLU

Basketbola 9 yaşında şimdiki adı ile Anadolu Efes altyapısında başlayarak, 17 yaşında A Takım'a yükselen Ender Arslan, soluğu Avrupa'da aldı. Union Olimpija, Tau Ceremica ve Panianios formaları giyen Arslan, daha sonra yeniden Anadolu Efes'e döndü. Burada takım kaptanlığını da yaparak, 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Arslan, 2011 yılı itibarıyla yoluna Galatasaray'da devam etti. Galatasaray'ın 2013 yılında elde ettiği lig şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan başarılı oyun kurucu, buradaki 4 yılının ardından Darüşşafaka Doğuş ve Türk Telekom'da forma giydi. Aynı zamanda Milli formanın da unutulmaz oyuncuları arasına ismini yazdıran Ender Arslan, Ay-Yıldızlılar ile 2010 yılında dünya ikinciliği sevinci yaşadı.

Son durağı olan Frutti Extra Bursaspor'a 2019-20 sezonu itibarıyla gelen Arslan, OGM Ormanspor maçıyla 24 Nisan 2021 tarihinde aktif basketbol kariyerini noktaladı.

SPOR Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
SPOR Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
SPOR Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
SPOR Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
SPOR Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
SPOR Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
SPOR Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
SPOR Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
SPOR Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
SPOR Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
SPOR Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
SPOR Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
SPOR Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı

Frutti Extra Bursaspor, Ender Arslan, basketbol, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı - Son Dakika Spor


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